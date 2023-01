Suzane von Richthofen é solta pela Justiça após 20 anos de cadeia

Condenada por matar os pais, Suzane von Richthofen foi solta na tarde desta quarta-feira (11), após a Justiça conceder progressão para o regime aberto. Presa desde 2002, Suzane cumpriu 20 anos da pena em um presídio em Tremembé, no interior de São Paulo.

Suzane deixou a Penitenciária Feminina I Santa Maria Eufrásia Pelletier por volta 17h30, segundo o g1. O Tribunal de Justiça informou, por meio de nota, que a 2ª Vara de Execuções Criminais de Taubaté concedeu a progressão ao regime aberto, já que a condenada cumpria aos requisitos estabelecidos pela Lei de Execução Penal.

Richthofen foi sentenciada a 39 anos e seis meses de prisão pelas mortes de Manfred e Marísia von Richthofen. Em 2015, ela passou a cumprir a pena em regime semiaberto podendo deixar a cadeia nas saídas temporárias. Somente em março de 2016, ela saiu do presídio durante uma saída temporária de Páscoa.

Recentemente ela havia deixando o presídio para saidinha temporária de Natal e Ano Novo. O benefício é concedido aos presos que apresentam bom comportamento, já cumpriram uma parte da pena e estão no regime semiaberto. Essa foi a quarta saída temporária de Richthofen em 2022. A primeira foi em março, a segunda no mês de junho e a terceira em setembro. Em todas as ocasiões, ela esteve fora do presídio e retornou.