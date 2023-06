Suzane von Richthofen se inscreve em concurso para cargo em Câmara Municipal

A lista de candidatos do concurso para o cargo de telefonista da Câmara Municipal de Avaré, em São Paulo, apareceu o nome de Suzane von Richthofen. Ela, que está em regime aberto há quatro meses, não está infringindo regras ao se candidatar a processos seletivos.

Morando em Angatuba, no interior de São Paulo, a presa voltou a frequentar a faculdade, onde cursa biomedicina em Itapetininga, após deixar o presídio de Tremembé.

A vaga que Suzane se inscreveu é para nível fundamental, com carga horária de 30 horas semanais e salário de R$ 5.626,33, além de benefícios como vale-alimentação, planos de saúde e odontológico, de acordo com o G1.

No entanto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) não informou se Suzane comunicou à Justiça que precisará viajar até Avaré para fazer a prova. Mesmo sendo realizado durante o dia, o condenado precisa informar qualquer movimentação fora das regras do benefício do regime aberto.

Suzane tem de permanecer no endereço que foi designado durante o repouso e nos dias de folga, além de não se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial. Ainda nas regras, ela precisa cumprir os horários combinados para ir e voltar do trabalho.