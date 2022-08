Suzy Camacho nega acusações e alega que enteados venderam mansão do marido

A atriz e psicóloga Suzy Camacho negou as acusações de ter usado laudos médicos fraudados e de ter vendido uma mansão no valor de R$ 32 milhões. Segundo o advogado da acusada, a venda da casa foi feita pelos filhos de Farid Curi, marido da artista.

Além da venda, ela também é acusada de fazer resgate de R$ 10 milhões de um investimento do marido, que está incapcaitado. De acordo com Luiz Flávio Borges, advogado de Suzy, a matéria do Domingo Espetacular, exibida pela Record TV, não expõe de forma clara a situação.

"A matéria dá a entender que a venda teria sido feita pela Sra. Suzy, quando, na verdade, esta venda foi realizada pelos filhos do Sr. Farid, os quais estão sendo investigados em Inquérito Policial instaurado para esse fim, que visa apurar as circunstâncias dessa referida venda", diz a nota.

Suzy, que era amiga de Gugu, apresentou a casa ao programa que o apresentador fazia na época, como mansão de amigos próximos, sem citar que era do marido. "Realmente o Sr. Farid só concordou em autorizar o programa do Gugu a fazer a matéria, desde que a casa fosse apresentada pela Sra. Suzy, que não foi revelado que a Sra. Suzy era sua esposa e que a casa era de sua propriedade, até por razões de segurança", contou o advogado.

Luiz Flávio ainda alega que os filhos de Farid Curi são investigados pela Polícia Civil e pelo Ministério Público, "em inquéritos policiais que apuram crime de denunciação caluniosa, crime de corrupção de testemunha, crime de escuta ambiental ilegal, crime de delapidação do patrimônio do pai, além do crime de apropriação indébita, em diversas delegacias de São Paulo".