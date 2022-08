Sylvester Stallone se separa após 25 anos de casamento

O ator Sylvester Stallone se separou da mulher, Jennifer Flavin, de acordo com a revista US Weekly. O pedido de divórcio partiu de Jennifer e aconteceu na semana passada, de acordo com registros do tribunal. Especulações sobre a separação começaram após o astro cobrir uma tatuagem com o rosto da esposa, e desenhar um cachorro no lugar. Segundo o site TMZ, Jennifer acredita que o ex esteja escondendo alguns bens conjugais.

Ao ser questionado sobre a cobertura da tatuagem, o representante de Stallone afirmou: "Ele pretendia refazer a imagem da tatuagem de Jennifer; mas, os resultados foram insatisfatórios e, infelizmente, incorrigíveis".

A separação acontece depois que o casal comemorou 25 anos juntos, em maio deste ano. "Feliz 25. aniversário para a minha esposa incrível", escreveu o ator no Instagram, na ocasião. “Não há palavras suficientes para descrever o que essa mulher incrivelmente dedicada, paciente e altruísta significou para nossas vidas e eu só gostaria que tivessem mais 25 anos! Obrigado, querida!”, emendou. O casal, junto desde 1997, tem 3 filhas.