Sylvia Patricia leva show Existe Amor em SP para Casa Rosa

A cantora Sylvia Patrícia vai comandar o último evento do ano na Casa Rosa. Ela apresenta nesta quinta (15), às 20h, o show acústico Existe Amor em SP no palco do Teatro Cambará. A evento inicia as comemorações dos 40 anos do seu primeiro registro fonográfico, o single Saia da Minha Vida (Stônica), lançado em 1983.

O repertório traça uma viagem cronológica pela obra de Sylvia Patrícia, mesclando as canções mais conhecidas às músicas do novo EP, Existe Amor em SP, projeto autoral e inédito, gestado e realizado durante a pandemia.

Sylvia Patricia, que no convívio familiar é chamada pelas suas iniciais, SP, brinca com essas letras, fazendo alusão ao trabalho do cantor Criolo, de quem é admiradora, parodiando o título de sua música Não Existe Amor em SP, em que o artista se refere à cidade de São Paulo. Na nova música, ela faz reflexões, desabafos e, sobretudo, fala sobre o amor, ponderando que amar é um ato revolucionário.

Além do repertório autorial, o show traz as novas País, Que País? (Sylvia Patricia), Beat Chic (Sylvia Patricia/Monica Millet), Vinho e Terroir (Sylvia Patricia/Danilo Pinheiro) e C’est la Vie (Sylvia Patricia). Sylvia Patrícia será acompanhada por Alex Mesquita (violão, guitarra e programações) e Fernando Macuna (percussão).

Serviço - Sylvia Patricia em Existe Amor em SP | quinta (15), às 20h, no Teatro Cambará da Casa Rosa, no Rio Vermelho | Ingressos: R$ 50 / R$ 25, à venda no local ou pelo Sympla