Neymar ajudou o Paris Saint-Germain a garantir a vitória por 2x0 sobre o Montpellier, no Parque dos Príncipes, no último sábado (25). O brasileiro deu o passe para Draxler marcar o segundo gol da partida - antes, Gueye já havia balançado a rede. Com o resultado, o PSG manteve o 100% de aproveitamento no Campeonato Francês, em que é líder disparado.

Além da assistência, Neymar fez lindas jogadas no duelo e 'gastou o talento'. Assista um dos lances de destaque e os gols do jogo: