Tá Lascado: quadro de Gil do Vigor no Mais Você tem data de estreia

O quadro que Gil do Vigor vai apresentar no Mais Você já tem data de estreia: quinta-feira (8). Novo queridinho do Brasil, o economista e ex-BBB Gilberto Nogueira vai compartilhar seus conhecimentos de forma simples no programa de Ana Maria Braga. ‘Tá Lascado’ é o nome do quadro onde Gil tira dúvidas do público a respeito de temas que afetam o bolso do brasileiro.

É melhor pagar à vista ou parcelado no cartão de crédito? Quais os perigos de ser fiador? É vantagem ter uma poupança? O que fazer com a restituição do imposto de renda? Todas essas – e outras – questões serão respondidas "de maneira vigorosa e com muito regozijo", como brinca o bordão do artista bem humorado.

Conselhos e dicas serão compartilhadas pelo anfitrião que tmabém vai abordar temas do atual cenário econômico do país. O quadro será exibido semanalmente no programa, com a participação do ex-BBB em parceria com Ana Maria Braga, mesmo depois de sua mudança para os Estados Unidos, onde dará início ao seu doutorado. A partir daí, ele passará a participar do matinal direto da Califórnia.

“O Mais Você é um programa de prestação de serviço, mas também de entretenimento. Um dos assuntos importantes no contexto do programa é 'dinheiro no bolso'. E como o Gil é economista, poderá falar desses temas do jeito dele, leve e divertido, mas levando informação importante para as famílias", elogia Ana Maria Braga. "Vai ser um 'regozijo' tê-lo no programa”, brinca a apresentadora, fazendo uso de uma das marcas de Gil.

O economista promete muita informação útil para quem assistir ao novo quadro do Mais Você. “Eu acho que as pessoas querem ouvir e aprender. A maioria pensa que economia e finanças é algo impossível de entender, de ter na prática, mas não é. Como economista, eu vou dar algumas dicas básicas e de um jeitinho simples”, adianta. O ‘Mais Você’ tem direção geral de Vivi De Marco e Frederico de Oliveira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, após o ‘Bom Dia Brasil’.