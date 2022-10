'Tá na hora do Jair já ir embora' chega ao 1º lugar do Spotify no Brasil

O hit 'Tá na hora do Jair já ir embora' conquistou o 1° lugar no ranking de músicas mais tocadas do Spotify no Brasil na manhã desta segunda-feira (31). Embalada pelos apoiadores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e contrários ao atual presidente Jair Bolsonaro, a música foi impulsionada pela reta final da eleição, que ocorreu neste domingo (30).

O sucesso de Júlio Hermínio e Tiago Doidão foi tocada mais de 1,4 milhão de vezes, e saiu da 40ª para a 1ª posição nacional. A música foi a 65ª música mais tocada no mundo, no domingo, no Spotify. A canção, a primeira de cunho político a entrar na lista, já havia conquistado o 'Viral 50'.

Baianos lucram até R$ 6 mil por dia com hits eleitorais para presidenciáveis

Conhecido como Juliano Maderada, Júlio é ex-professor de matemática, nascido em Goiânia, mas desde a infância reside na cidade de Iguaí, interior da Bahia. Ele compôs a música, e o amigo emprestou a voz, sendo sucesso dentro e fora das redes sociais.

Com o ritmo que saiu do Nordeste, misturando pisadinha, arrocha e outras incrementações, a música virou uma espécie de hino dos eleitores de esquerda que comemoraram o retorno do político.

(Foto: Reprodução / Spotify)

"Eu bem que te avisei, você não quis me ouvir/ Agora tá sabendo, quem é esse Jair / Ele te fez sofrer, ele te fez chorar / Arrume as malas dele, bota ele pra vazar".

A canção divide, também, espaço com outros jingles sobre política no Spotify viral Brasil. Entre elas, outra sobre Lula e apenas uma enaltecendo Jair Bolsonaro (PL).

Em entrevista ao CORREIO, Maderada contou que fez mais de 100 jingles, porém, nem todos de esquerda. “Só não gravo quando as ideias são absurdas. Um cara queria que eu gravasse: vota, vota e atira. Aí é violência. Se não for violência e apelação, vale”, explicou.

No YouTube, na conta de Tiago Doidão, é possível observar que o vídeo acumula mais de 3 milhões de visualizações. A música foi compartilhada na plataforma no dia 25 de agosto e, até o momento, as visualizações continuam aumentando gradativamente.

No YouTube, a cada mil visualizações, os donos dos canais que tem até mil inscritos, ganham entre R$ 3 a R$ 26.