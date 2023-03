Tá na pele: 5 truques de make que realçam tons da beleza negra

Um brilho natural. Radiante, poderoso. Sem medo da intensidade das cores, a maquiagem para pele negra vai sempre surpreender e principalmente falar muito de autoestima. “Nos meus olhos gosto de tons avermelhados, do poder que sinto ao usar e ficam bem também em peles retintas. Pele essa, valorizada pelo azul-cobalto ou escuro. Amo também usar na maquiagem o dourado e o bronze. Me remete muito as nossas riquezas”, afirma a maquiadora profissional e criadora do Studio Móvel, Maili Santos (@studiomovelmailisantos).

Maili, que também faz parte do conselho do Quilombo PcD, um coletivo que une luta antirracista à anticapacitista, sabe bem o quanto os tons de pele da cidade podem ser tão misturados e diversos.

Clique aqui e veja todas as matérias do especial Salvacor474anos

“A pele de cada pessoa tem suas variações. Uma das formas de potencializar nossa cor é respeitar sua diversidade. Entender que somos únicos. Sempre me atento a personalidade de quem estou maquiando, procuro nos mínimos detalhes, desde o estilo da roupa, cabelo, gestos”.

A maquiagem entrou na vida de Maili como uma luz contra a ansiedade e depressão que enfrentou ainda na juventude. “Foi o processo de entender a relação da maquiagem com o autoconhecimento que me fez perceber que sou incrível e que ela só potencializa minha autoestima. Não é nada fácil libertar esse eu, e se achar bonita através das cores. Lembro que foi um desafio enorme, mas fui entendendo que a cor da minha pele natural, bem tratada, cuidada com amor é o principal elemento de cor da maquiagem”.

(Edilton Lopes/ Divulgação) (Magali Moraes/ Divulgação) (Edilton Lopes/ Divulgação) (Edilton Lopes/ Divulgação)

Entre os principais eventos onde o studio móvel chegou estão o Miss Bahia, Fast moda, Desfile Farm, Equal Moda Inclusiva, Made In Bahia, Afro Fashion Day e também a Deusa do Ébano pela Avon.Por Salvador ser uma cidade quente e acalorada, as dicas de maquiagem de Maili começam com a transformação dos cuidados com a pele em um ritual diário. Curta o processo do antes, durante e depois da maquiagem.

“Uma base que traz um viço, um batom que empodera é só um poderoso complemento. Não abra mão do skincare, mesmo de forma minimalista. É um momento de muito cuidado e autoamor. O ideal é sempre manter a pele hidratada, fazer uso constante de filtro solar e evitar bases muito pesadas e com muita luminosidade, pois a umidade vai deixar um aspecto de suor. Já na área dos olhos evitar produtos em creme e opte pelo primer para evitar o craquelamento”.

Paleta diversa

Nunca a variação do tom da pele negra ocupou tanto espaço dentro das paletas das principais marcas de maquiagem do país depois que o mercado entendeu - ou melhor, vem tentando entender - que a beleza é diversa. Só para se ter uma ideia da dimensão do movimento que vem acontecendo nos últimos anos nesse setor, marcas como a Avon, por exemplo, estão passando por uma revisão minuciosa de todo o seu portfólio na adequação e desenvolvimento de mais produtos para a pele negra.

Mudanças que, como destaca a diretora de Maquiagem da Avon Brasil, Andrea Echeverri, passaram, desde o nome das cores, a fim de retirar qualquer terminologia que reforce o racismo, até a reformulação tonalidades com a inclusão de uma nova paleta de cores para bases, corretivos, pós-compactos e iluminadores, gerando mais de 50 novos itens.

“Os tons e o subtons da mulher negra brasileira são mais quentes e por isso precisam de uma formulação especial. Já neste ano, fizemos um ajuste dos outros tons da nossa linha de batons ultra, garantindo assim que todas possam encontrar um tom vermelho, rosa, entre outras cores, que valorize todas as belezas”, comenta.

A preocupação, no entanto, não é por um acaso. A insatisfação dos consumidores com o mercado de beleza é evidente. Segundo o estudo Black Paper feito pela marca de cosméticos, 70% das mulheres negras estavam descontentes com as opções para o seu tipo de pele e pelo menos 46% desistiam de realizar uma compra por não encontrar itens de maquiagem compatíveis com a sua cor.

“Entendemos que essa insatisfação se amplificou, principalmente, devido a movimentações e debates sobre o assunto que ocorrem em redes sociais incitadas pelo público consumidor, que passaram a chamar a atenção de companhias para a necessidade de portfólios de produtos mais diversos. Após atualizarmos a nossa paleta de cores, a Avon cresceu em participação e se consolidou como líder no segmento”.

O portfólio das marcas que fazem parte do Grupo Boticário - entre elas a Vult e a Quem Disse Berenice? - também segue esse movimento de aumentar a oferta de produtos para pele negra da mais clara a mais retinta.

“A Vult lançou a tecnologia Real Color, uma iniciativa exclusiva, onde todos os produtos que contenham este selo possuem alta pigmentação da embalagem à aplicação na pele”, comenta a diretora de Categoria de Maquiagem do Grupo Boticário, Mirele Martinez.

Sobre os tons preferidos em Salvador são sempre as paletas vibrantes, terrosas e mais coloridas. Ela admite, no entanto, que ainda é necessário percorrer um longo caminho para atender, de fato, a diversidade e inclusão. “Temos diferentes lançamentos previstos, mas sabemos que é uma jornada a ser percorrida e, sempre, otimizada. A valorização da diversidade está no centro deste processo. Esse é um longo caminho e não vamos parar”, completa.



CINCO TRUQUES PARA SUA MAKE

. O blush com leve cintilância tem o seu valor.

. Corretivos com dois tons mais claros que a base pode fazer o papel de iluminador.

. Experimente iluminar o cantinho interno dos olhos, isso enfatiza o olhar.

. Esponja úmida retém menos produto e ajuda a manter um aspecto natural na pele.

. Pode não parecer, mas produtos de maquiagem são multifuncionais. Ative a criatividade na sua automaquiagem. Ah, e não fuja de usar batom vermelho ou tons mais ousados. Se permita.





Este conteúdo especial em homenagem ao Aniversário de Salvador integra o projeto Salvador de Todas as Cores, realizado pelo Jornal Correio, com patrocínio da Suzano, Wilson Sons, apoio institucional da Prefeitura de Salvador e apoio da Universidade Salvador - Unifacs.