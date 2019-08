'Tá Pago': Leandro Hassum estreia primeiro talk show na TV

Estreia nesta terça-feira (27), às 22h30, o talk show Tá Pago, apresentado por Leandro Hassum no canal TNT. O programa se desenrola em uma mesa de restaurante durante o jantar, onde os convidados contam histórias e detalhes sobre suas vidas e carreiras de forma descontraída.

No primeiro episódio, o humorista receberá Maisa Silva, Luísa Sonza, Luciana Gimenez e Dadá Coelho. Os assuntos serão desde empoderamento feminino até a vez em que Maisa e sua família foram parar em um hotel para nudistas.

Leandro Hassum, de 45 anos, confessa que nunca pensou em fazer algo parecido na carreira e que apresentar um talk show será "desafiador" e diferente de tudo que já fez.

O humorista, que atualmente mora em Orlando, nos Estados Unidos, destaca também que o objetivo do Tá Pago não é criar polêmica. "Todo mundo tem o direito de ter uma opinião, seja sociopolítica ou tudo mais. Mas a gente não está aqui para fazer polêmica. Estamos aqui para levar diversão, descontrair", afirma.

Hassum conta que aposta na curiosidade do telespectador de saber o que está por trás da vida das personalidades. Segundo ele, um dos objetivos é mostrar ao público o quanto a "vida ordinária" dos artistas é interessante. "Tenho notado nas gravações que as pessoas vão falando coisas que talvez não falariam em outras entrevistas [menos descontraídas]", reflete.

"[Quero] contar experiências que talvez o público não tenha vivido. Isso vai ao encontro do sonho que eu tinha de fazer um programa em que eu chegasse para entrevistar uma Ivete Sangalo e falasse: 'Hoje você não vai falar de música. Hoje você vai falar de um hobby seu, uma curiosidade sobre sua vida que talvez o público não saiba'", completa.

A primeira temporada de Tá Pago terá 15 episódios e irá ao ar todas as terças-feiras, com reprises nos fins de semana e às segundas.

Além do talk show, Leandro Hassum atua hoje em outros projetos. Ele estreou no filme de comédia O Amor Dá Trabalho, em março deste ano; encena Seu Mazarito na quinta temporada da Escolinha do Professor Raimundo; e está em cartaz com o stand-up Rindo com Hassum.

O contrato do ator com a Globo se encerrou no fim de maio e não foi renovado. Ele emagreceu após uma cirurgia bariátrica, no final de 2014, e há quem ache que ele perdeu a graça depois de perder peso. O principal motivo para a mudança de vida foi o medo de morrer devido ao sobrepeso, conforme disse em entrevista no programa Conversa com Bial.