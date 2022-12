Tá triste com o primeiro dia sem jogos da Copa? Confira os memes

Depois de 17 dias seguidos de jogos, a Copa do Mundo do Catar tem a primeira pausa. Os duelos das oitavas de final foram finalizados na terça-feira (6), com a eliminação da Espanha para Marrocos e a goleada de Portugal pra cima da Suíça. As quartas de final prometem grandes emoções, mas só começarão a ser disputadas na sexta-feira (9).

Até lá, os fãs do Mundial terão que suportar dois dias de abstinência. Nada de bola rolando no maior torneio de futebol do planeta. A carência já está grande e as redes sociais evidenciam isso. Confira a seguir alguns memes.