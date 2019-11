Tabela da Copa do Nordeste é divulgada; Ba-Vi será na 3ª rodada

A CBF divulgou a tabela da Copa do Nordeste 2020. O início da competição está previsto para o dia 21 de janeiro, uma terça-feira, com o confronto entre Imperatriz e CRB, no estádio Frei Epifânio, na cidade de Imperatriz, no Maranhão.

Os clubes baianos entram em campo no dia 25 de janeiro. Enquanto o Vitória estreia em casa, contra o Fortaleza, o Bahia vai encarar o Santa Cruz, no estádio do Arruda. Os dois jogos estão marcados para as 16h, e o mando de campo rubro-negro consta como Barradão - apesar do clube ter a possibilidade de reativar o contrato que assinou com a Fonte Nova para mandar seus jogos na arena até dezembro de 2022.

O clássico Ba-Vi da primeira fase da competição será na terceira rodada. O confronto será no dia 8 de fevereiro, às 18h, na Fonte Nova. O mando do Bahia na partida foi decidido em sorteio.

A Copa do Nordeste 2020 vai repetir a mesma fórmula da competição deste ano. Os 16 clubes foram divididos em dois grupos que se enfrentam em turno único. Os quatro melhores de cada chave avançam às quartas de final.

O Bahia ficou no Grupo A, junto com Sport, Fortaleza, CRB, Botafogo-PB, ABC, River-PI e Frei Paulistano.

Já o Vitória está no Grupo B, que tem ainda: Santa Cruz, Ceará, CSA, Náutico, América-RN, Confiança e Imperatriz.

Os dias e jogos das partidas ainda podem sofrer alterações.

Confira a tabela básica da Copa do Nordeste 2020