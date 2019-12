Tabela da Copinha é divulgada; confira jogos dos times baianos

Os times baianos já sabem seus caminhos na primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020. Nesta terça-feira (3), foi divulgada pela Federação Paulista de Futebol a tabela do torneio, que começará no dia 2 de janeiro e tem final marcada para o dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, no Pacaembu.

Ao todo, estão na disputa da Copinha 128 times, que foram divididos em 32 grupos de quatro clubes cada. Ao fim da primeira fase, os dois melhores de cada chave avançam para o mata-mata. Cinco equipes representam a Bahia: a dupla Ba-Vi, Jacuipense, Vitória da Conquista e Canaã.

O Vitória, no grupo 5, estreará no dia 3 de janeiro, uma sexta-feira, contra o Serra-ES. Depois, pega o Guarani, dia 6, e encerra a fase contra o XV de Jaú, dia 9 - todos os três jogos acontecem em Jaú e serão às 20h.

Pelo grupo 13, Bahia fará sua primeira partida contra o Tupi-MG, no dia 3, às 15h15. Em seguida, sempre no mesmo horário, encara o XV de Piracicaba-SP, dia 6, e Primavera-SP, dia 9, em duelos no Indaiatuba.

O Jacuipense, no grupo 19, começa a Copinha no dia 4 de janeiro, às 18h30, contra Itapirense-SP. No dia 7, às 19h15, enfrenta o Vasco e no dia 10, às 17h, é a vez do Carajás-PA. A sede será Itapira.

Em Diadema, pelo grupo 25, o Vitória da Conquista já encara seu adversário mais complicado na estreia: o Flamengo. O jogo está marcado para o dia 4, às 11h. Depois, mede forças com Água Santa-SP, dia 7, às 12h45, e com Trem-AP, dia 10, também às 12h45.

Fechando a turma baiana, o Canaã, de Irecê, terá missões contra o Ceará no dia 4, às 11h; o Nacional-SP, no dia 7, às 13h; e São Caetano no dia 10, às 13h. O grupo é o 31 e as partidas serão na capital paulista, no estádio Nicolau Alayon.

Confira a tabela completa da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020:

GRUPO 01 - Osvaldo Cruz

03-jan-20 - sex 17:00 OSVALDO CRUZ FC - SP x AA PONTE PRETA - SP

03-jan-20 - sex 19:15 LONDRINA EC - PR x EC SÃO JOSÉ - RS

06-jan-20 - seg 17:00 OSVALDO CRUZ FC - SP x EC SÃO JOSÉ - RS

06-jan-20 - seg 19:15 AA PONTE PRETA - SP x LONDRINA EC - PR

09-jan-20 - qui 17:00 EC SÃO JOSÉ - RS x AA PONTE PRETA - SP

09-jan-20 - qui 19:15 OSVALDO CRUZ FC - SP x LONDRINA EC - PR

GRUPO 02 - Marília

03-jan-20 - sex 17:00 MARÍLIA AC - SP x OLÍMPICO EC - SE

03-jan-20 - sex 19:15 SANTOS FC - SP x TIMON EC - MA

06-jan-20 - seg 17:00 MARÍLIA AC - SP x TIMON EC - MA

06-jan-20 - seg 19:15 OLÍMPICO EC - SE x SANTOS FC - SP

09-jan-20 - qui 17:00 TIMON EC - MA x OLÍMPICO EC - SE

09-jan-20 - qui 19:15 MARÍLIA AC - SP x SANTOS FC - SP

GRUPO 03 - Assis

03-jan-20 - sex 13:00 CA ASSISENSE - SP x BOTAFOGO FC - SP

03-jan-20 - sex 15:15 ATLÉTICO GOIANIENSE - GO x DIMENSÃO SAÚDE - AL

06-jan-20 - seg 13:00 CA ASSISENSE - SP x DIMENSÃO SAÚDE - AL

06-jan-20 - seg 15:15 BOTAFOGO FC - SP x ATLÉTICO GOIANIENSE - GO

09-jan-20 - qui 13:00 DIMENSÃO SAÚDE - AL x BOTAFOGO FC - SP

09-jan-20 - qui 15:15 CA ASSISENSE - SP x ATLÉTICO GOIANIENSE - GO

GRUPO 04 - Bauru

03-jan-20 - sex 15:00 EC NOROESTE - SP x GRÊMIO NOVORIZONTINO - SP

03-jan-20 - sex 17:15 BOTAFOGO FR - RJ x VISÃO CELESTE EC - RN

06-jan-20 - seg 17:00 GRÊMIO NOVORIZONTINO - SP x BOTAFOGO FR - RJ

06-jan-20 - seg 19:15 EC NOROESTE - SP x VISÃO CELESTE EC - RN

09-jan-20 - qui 17:00 EC NOROESTE - SP x BOTAFOGO FR - RJ

09-jan-20 - qui 19:15 VISÃO CELESTE EC - RN x GRÊMIO NOVORIZONTINO - SP

GRUPO 05 - Jaú

03-jan-20 - sex 17:45 EC XV DE JAÚ - SP x GUARANI FC - SP

03-jan-20 - sex 20:00 EC VITÓRIA - BA x SERRA FC - ES

06-jan-20 - seg 17:45 EC XV DE JAÚ - SP x SERRA FC - ES

06-jan-20 - seg 20:00 GUARANI FC - SP x EC VITÓRIA - BA

09-jan-20 - qui 17:45 SERRA FC - ES x GUARANI FC - SP

09-jan-20 - qui 20:00 EC XV DE JAÚ - SP x EC VITÓRIA - BA

GRUPO 06 - Rio Claro

03-jan-20 - sex 17:00 AE VELO CLUBE - SP x RB BRASIL - SP

03-jan-20 - sex 19:15 PARANÁ CLUBE - PR x NACIONAL FC - AM

06-jan-20 - seg 17:00 AE VELO CLUBE - SP x NACIONAL FC - AM

06-jan-20 - seg 19:15 RB BRASIL - SP x PARANÁ CLUBE - PR

09-jan-20 - qui 17:00 NACIONAL FC - AM x RB BRASIL - SP

09-jan-20 - qui 19:15 AE VELO CLUBE - SP x PARANÁ CLUBE - PR

GRUPO 07 - Capivari

03-jan-20 - sex 15:00 SC INTERNACIONAL - RS x CONFIANÇA EC - PB

03-jan-20 - sex 17:15 CAPIVARIANO FC - SP x CA LINENSE - SP

06-jan-20 - seg 17:00 CAPIVARIANO FC - SP x CONFIANÇA EC - PB

06-jan-20 - seg 19:15 CA LINENSE - SP x SC INTERNACIONAL - RS

09-jan-20 - qui 15:00 CONFIANÇA EC - PB x CA LINENSE - SP

09-jan-20 - qui 17:15 CAPIVARIANO FC - SP x SC INTERNACIONAL - RS

GRUPO 08 - Porto Feliz

03-jan-20 - sex 13:00 DESPORTIVO BRASIL - SP x GALVEZ EC - AC

03-jan-20 - sex 15:15 AMÉRICA FC - MG x VOLTA REDONDA FC - RJ

06-jan-20 - seg 13:00 DESPORTIVO BRASIL - SP x VOLTA REDONDA FC - RJ

06-jan-20 - seg 15:15 GALVEZ EC - AC x AMÉRICA FC - MG

09-jan-20 - qui 13:00 VOLTA REDONDA FC - RJ x GALVEZ EC - AC

09-jan-20 - qui 15:15 DESPORTIVO BRASIL - SP x AMÉRICA FC - MG

GRUPO 09 - Tanabi

03-jan-20 - sex 13:00 TANABI FC - SP x CA VOTUPORANGUENSE - SP

03-jan-20 - sex 15:15 FORTALEZA EC - CE x GE BRASIL - RS

06-jan-20 - seg 13:00 TANABI FC - SP x GE BRASIL - RS

06-jan-20 - seg 15:15 CA VOTUPORANGUENSE - SP x FORTALEZA EC - CE

09-jan-20 - qui 13:00 GE BRASIL - RS x CA VOTUPORANGUENSE - SP

09-jan-20 - qui 15:15 TANABI FC - SP x FORTALEZA EC - CE

GRUPO 10 - Bálsamo

03-jan-20 - sex 17:45 MIRASSOL FC - SP x LINHARES FC - ES

03-jan-20 - sex 20:00 JOINVILLE EC - SC x NOVA IGUAÇU FC - RJ

06-jan-20 - seg 17:45 MIRASSOL FC - SP x NOVA IGUAÇU FC - RJ

06-jan-20 - seg 20:00 LINHARES FC - ES x JOINVILLE EC - SC

09-jan-20 - qui 17:45 NOVA IGUAÇU FC - RJ x LINHARES FC - ES

09-jan-20 - qui 20:00 MIRASSOL FC - SP x JOINVILLE EC - SC

GRUPO 11 - Franca

03-jan-20 - sex 19:15 AA FRANCANA - SP x FLUMINENSE EC - PI

03-jan-20 - sex 21:30 SC CORINTHIANS PTA - SP x RETRÔ FC - PE

06-jan-20 - seg 19:15 AA FRANCANA - SP x RETRÔ FC - PE

06-jan-20 - seg 21:30 FLUMINENSE EC - PI x SC CORINTHIANS PTA - SP

09-jan-20 - qui 19:15 RETRÔ FC - PE x FLUMINENSE EC - PI

09-jan-20 - qui 21:30 AA FRANCANA - SP x SC CORINTHIANS PTA - SP

GRUPO 12 - Cravinhos

03-jan-20 - sex 13:00 COMERCIAL FC - RP - SP x DESPORTIVA PERILIMA - PB

03-jan-20 - sex 15:15 EC JUVENTUDE - RS x CUIABÁ EC - MT

06-jan-20 - seg 13:00 COMERCIAL FC - RP - SP x CUIABÁ EC - MT

06-jan-20 - seg 15:15 DESPORTIVA PERILIMA - PB x EC JUVENTUDE - RS

09-jan-20 - qui 13:00 CUIABÁ EC - MT x DESPORTIVA PERILIMA - PB

09-jan-20 - qui 15:15 COMERCIAL FC - RP - SP x EC JUVENTUDE - RS

GRUPO 13 - Indaiatuba

03-jan-20 - sex 13:00 EC PRIMAVERA - SP x EC XV DE PIRACICABA - SP

03-jan-20 - sex 15:15 EC BAHIA - BA x TUPI FC - MG

06-jan-20 - seg 13:00 EC PRIMAVERA - SP x TUPI FC - MG

06-jan-20 - seg 15:15 EC XV DE PIRACICABA - SP x EC BAHIA - BA

09-jan-20 - qui 13:00 TUPI FC - MG x EC XV DE PIRACICABA - SP

09-jan-20 - qui 15:15 EC PRIMAVERA - SP x EC BAHIA - BA

GRUPO 14 - Jundiaí

03-jan-20 - sex 14:00 PAULISTA FC - SP x RIO CLARO FC - SP

03-jan-20 - sex 16:15 ATHLETICO PARANAENSE - PR x SE DO GAMA - DF

06-jan-20 - seg 14:00 PAULISTA FC - SP x SE DO GAMA - DF

06-jan-20 - seg 16:15 RIO CLARO FC - SP x ATHLETICO PARANAENSE - PR

09-jan-20 - qui 14:00 SE DO GAMA - DF x RIO CLARO FC - SP

09-jan-20 - qui 16:15 PAULISTA FC - SP x ATHLETICO PARANAENSE - PR

GRUPO 15 - Itu

02-jan-20 - qui 17:00 ITUANO FC - SP x VILHENENSE EC - RO

02-jan-20 - qui 19:15 FLUMINENSE FC - RJ x SOCORRO SC - SE

05-jan-20 - dom 18:30 VILHENENSE EC - RO x FLUMINENSE FC - RJ

05-jan-20 - dom 20:45 ITUANO FC - SP x SOCORRO SC - SE

08-jan-20 - qua 17:00 SOCORRO SC - SE x VILHENENSE EC - RO

08-jan-20 - qua 19:15 ITUANO FC - SP x FLUMINENSE FC - RJ

GRUPO 16 - Taboão da Serra

03-jan-20 - sex 13:00 CA TABOÃO DA SERRA - SP x AA INTER LIMEIRA - SP

03-jan-20 - sex 15:15 CRB - AL x VILA NOVA FC - GO

06-jan-20 - seg 13:00 CA TABOÃO DA SERRA - SP x VILA NOVA FC - GO

06-jan-20 - seg 15:15 AA INTER LIMEIRA - SP x CRB - AL

09-jan-20 - qui 13:00 VILA NOVA FC - GO x AA INTER LIMEIRA - SP

09-jan-20 - qui 15:15 CA TABOÃO DA SERRA - SP x CRB - AL

GRUPO 17 - Araraquara

02-jan-20 - qui 19:15 FERROVIÁRIA F S/A - SP x PETROLINA FC - PE

02-jan-20 - qui 21:30 SE PALMEIRAS - SP x UNIÃO EC - MT

05-jan-20 - dom 13:45 FERROVIÁRIA F S/A - SP x UNIÃO EC - MT

05-jan-20 - dom 16:00 PETROLINA FC - PE x SE PALMEIRAS - SP

08-jan-20 - qua 19:15 UNIÃO EC - MT x PETROLINA FC - PE

08-jan-20 - qua 21:30 FERROVIÁRIA F S/A - SP x SE PALMEIRAS - SP

GRUPO 18 - Sertãozinho

02-jan-20 - qui 18:00 SERTÃOZINHO FC - SP x CA PENAPOLENSE - SP

02-jan-20 - qui 20:15 GOIÁS EC - GO x AD CONFIANÇA - SE

05-jan-20 - dom 18:15 SERTÃOZINHO FC - SP x AD CONFIANÇA - SE

05-jan-20 - dom 20:30 CA PENAPOLENSE - SP x GOIÁS EC - GO

08-jan-20 - qua 18:00 AD CONFIANÇA - SE x CA PENAPOLENSE - SP

08-jan-20 - qua 20:15 SERTÃOZINHO FC - SP x GOIÁS EC - GO

GRUPO 19 - Itapira

04-jan-20 - sáb 18:30 SE ITAPIRENSE - SP x EC JACUIPENSE - BA

04-jan-20 - sáb 20:45 CR VASCO DA GAMA - RJ x CARAJÁS EC - PA

07-jan-20 - ter 17:00 SE ITAPIRENSE - SP x CARAJÁS EC - PA

07-jan-20 - ter 19:15 EC JACUIPENSE - BA x CR VASCO DA GAMA - RJ

10-jan-20 - sex 17:00 CARAJÁS EC - PA x EC JACUIPENSE - BA

10-jan-20 - sex 19:15 SE ITAPIRENSE - SP x CR VASCO DA GAMA - RJ

GRUPO 20 - Jaguariúna

03-jan-20 - sex 13:00 JAGUARIÚNA FC - SP x EC SANTO ANDRÉ - SP

03-jan-20 - sex 15:15 CRICIÚMA EC - SC x NAÚTICO CAPIBARIBE - PE

06-jan-20 - seg 13:00 JAGUARIÚNA FC - SP x NAÚTICO CAPIBARIBE - PE

06-jan-20 - seg 15:15 EC SANTO ANDRÉ - SP x CRICIÚMA EC - SC

09-jan-20 - qui 13:00 NAÚTICO CAPIBARIBE - PE x EC SANTO ANDRÉ - SP

09-jan-20 - qui 15:15 JAGUARIÚNA FC - SP x CRICIÚMA EC - SC

GRUPO 21 – Mogi das Cruzes

02-jan-20 - qui 14:45 UNIÃO FC - SP x CA JUVENTUS - SP

02-jan-20 - qui 17:00 GRÊMIO FPA - RS x REAL FC - DF

05-jan-20 - dom 08:45 UNIÃO FC - SP x REAL FC - DF

05-jan-20 - dom 11:00 CA JUVENTUS - SP x GRÊMIO FPA - RS

08-jan-20 - qua 14:45 REAL FC - DF x CA JUVENTUS - SP

08-jan-20 - qua 17:00 UNIÃO FC - SP x GRÊMIO FPA - RS

GRUPO 22 - Suzano

03-jan-20 - sex 13:00 UNIÃO SUZANO AC - SP x SÃO RAIMUNDO EC - RR

03-jan-20 - sex 15:15 A CHAPECOENSE F - SC x UNIÃO ABC - MS

06-jan-20 - seg 13:00 UNIÃO SUZANO AC - SP x UNIÃO ABC - MS

06-jan-20 - seg 15:15 SÃO RAIMUNDO EC - RR x A CHAPECOENSE F - SC

09-jan-20 - qui 13:00 UNIÃO ABC - MS x SÃO RAIMUNDO EC - RR

09-jan-20 - qui 15:15 UNIÃO SUZANO AC - SP x A CHAPECOENSE F - SC

GRUPO 23 - Taubaté

03-jan-20 - sex 13:00 EC TAUBATÉ - SP x RICANATO FC - TO

03-jan-20 - sex 15:15 ATLÉTICO MINEIRO - MG x RIVER AC - PI

06-jan-20 - seg 12:45 EC TAUBATÉ - SP x RIVER AC - PI

06-jan-20 - seg 15:00 RICANATO FC - TO x ATLÉTICO MINEIRO - MG

09-jan-20 - qui 12:45 RIVER AC - PI x RICANATO FC - TO

09-jan-20 - qui 15:00 EC TAUBATÉ - SP x ATLÉTICO MINEIRO - MG

GRUPO 24 - Guaratinguetá

03-jan-20 - sex 13:00 AD MANTHIQUEIRA - SP x SÃO BERNARDO FC - SP

03-jan-20 - sex 15:15 ABC FC - RN x RESENDE FC - RJ

06-jan-20 - seg 13:00 AD MANTHIQUEIRA - SP x RESENDE FC - RJ

06-jan-20 - seg 15:15 SÃO BERNARDO FC - SP x ABC FC - RN

09-jan-20 - qui 13:00 RESENDE FC - RJ x SÃO BERNARDO FC - SP

09-jan-20 - qui 15:15 AD MANTHIQUEIRA - SP x ABC FC - RN

GRUPO 25 - Diadema

04-jan-20 - sáb 08:45 EC ÁGUA SANTA - SP x TREM DC - AP

04-jan-20 - sáb 11:00 CR FLAMENGO - RJ x ECPP VITÓRIA CONQUISTA - BA

07-jan-20 - ter 12:45 EC ÁGUA SANTA - SP x ECPP VITÓRIA CONQUISTA - BA

07-jan-20 - ter 15:00 TREM DC - AP x CR FLAMENGO - RJ

10-jan-20 - sex 12:45 ECPP VITÓRIA CONQUISTA - BA x TREM DC - AP

10-jan-20 - sex 15:00 EC ÁGUA SANTA - SP x CR FLAMENGO - RJ

GRUPO 26 - Mauá

03-jan-20 - sex 13:00 MAUÁ FT - SP x ATLÉTICO CEARENSE - CE

03-jan-20 - sex 15:15 AVAÍ FC - SC x CENA - MS

06-jan-20 - seg 13:00 MAUÁ FT - SP x CENA - MS

06-jan-20 - seg 15:15 ATLÉTICO CEARENSE - CE x AVAÍ FC - SC

09-jan-20 - qui 13:00 CENA - MS x ATLÉTICO CEARENSE - CE

09-jan-20 - qui 15:15 MAUÁ FT - SP x AVAÍ FC - SC

GRUPO 27 - Barueri

03-jan-20 - sex 14:45 OESTE FC - SP x CS SERGIPE - SE

03-jan-20 - sex 17:00 CRUZEIRO EC - MG x TRINDADE AC - GO

07-jan-20 - ter 14:45 OESTE FC - SP x TRINDADE AC - GO

07-jan-20 - ter 17:00 CS SERGIPE - SE x CRUZEIRO EC - MG

10-jan-20 - sex 14:45 TRINDADE AC - GO x CS SERGIPE - SE

10-jan-20 - sex 17:00 OESTE FC - SP x CRUZEIRO EC - MG

GRUPO 28 - Osasco

03-jan-20 - sex 18:45 GO AUDAX EC - SP x MOTO CLUBE - MA

03-jan-20 - sex 21:00 SPORT RECIFE - PE x DESPORTIVA PARAENSE - PA

06-jan-20 - seg 17:00 GO AUDAX EC - SP x DESPORTIVA PARAENSE - PA

06-jan-20 - seg 19:15 MOTO CLUBE - MA x SPORT RECIFE - PE

09-jan-20 - qui 17:00 DESPORTIVA PARAENSE - PA x MOTO CLUBE - MA

09-jan-20 - qui 19:15 GO AUDAX EC - SP x SPORT RECIFE - PE

GRUPO 29 – São Bernardo do Campo

04-jan-20 - sáb 16:00 SÃO PAULO FC - SP x OPERÁRIO FERROVIÁRIO EC - PR

04-jan-20 - sáb 18:15 EC SÃO BERNARDO - SP x PALMEIRA FC - RN

07-jan-20 - ter 19:15 EC SÃO BERNARDO - SP x OPERÁRIO FERROVIÁRIO EC - PR

07-jan-20 - ter 21:30 PALMEIRA FC - RN x SÃO PAULO FC - SP

10-jan-20 - sex 19:15 OPERÁRIO FERROVIÁRIO EC - PR x PALMEIRA FC - RN

10-jan-20 - sex 21:30 EC SÃO BERNARDO - SP x SÃO PAULO FC - SP

GRUPO 30 - Guarulhos

03-jan-20 - sex 13:00 AA FLAMENGO - SP x AD GUARULHOS - SP

03-jan-20 - sex 15:15 SANTA CRUZ FC - PE x AMÉRICA FC - RJ

06-jan-20 - seg 13:00 AA FLAMENGO - SP x AMÉRICA FC - RJ

06-jan-20 - seg 15:15 AD GUARULHOS - SP x SANTA CRUZ FC - PE

09-jan-20 - qui 13:00 AMÉRICA FC - RJ x AD GUARULHOS - SP

09-jan-20 - qui 15:15 AA FLAMENGO - SP x SANTA CRUZ FC - PE

GRUPO 31 – São Paulo (Nicolau Alayon)

04-jan-20 - sáb 08:45 NACIONAL AC - SP x AD SÃO CAETANO - SP

04-jan-20 - sáb 11:00 CEARÁ SC - CE x CANAÃ EC - BA

07-jan-20 - ter 13:00 NACIONAL AC - SP x CANAÃ EC - BA

07-jan-20 - ter 15:15 AD SÃO CAETANO - SP x CEARÁ SC - CE

10-jan-20 - sex 13:00 CANAÃ EC - BA x AD SÃO CAETANO - SP

10-jan-20 - sex 15:15 NACIONAL AC - SP x CEARÁ SC - CE

GRUPO 32 – São Paulo (Canindé)

04-jan-20 - sáb 18:30 CSA - AL x CORITIBA FC - PR

04-jan-20 - sáb 20:45 A PORTUGUESA DESP - SP x EC SÃO BENTO - SP

07-jan-20 - ter 13:00 A PORTUGUESA DESP - SP x CORITIBA FC - PR

07-jan-20 - ter 15:15 EC SÃO BENTO - SP x CSA - AL

10-jan-20 - sex 13:00 CORITIBA FC - PR x EC SÃO BENTO - SP

10-jan-20 - sex 15:15 A PORTUGUESA DESP - SP x CSA - AL