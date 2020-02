Taça da Copa do Nordeste está em exposição em Salvador

Os soteropolitanos que quiserem ver de pertinho a taça da Copa do Nordeste terão a oportunidade de realizar o desejo. A "Orelhuda" - como é carinhosamente chamada devido à semelhança com o troféu da Liga dos Campeões da Europa - está em exposição em Salvador até sábado (8) e passará por três lugares da cidade nos próximos dias.

Na quarta-feira (5), a taça ficará à mostra no Supermercado Atacadão, na Avenida Barros Reis, das 10h às 18h. Depois, seguirá ao Shopping Bela Vista, com exposição na sexta (7), das 9h às 22h.

Por fim, o troféu da Copa do Nordeste encerrará sua passagem pela capital baiana no sábado (8), na Arena Fonte Nova, onde acontecerá o clássico entre Bahia e Vitória. O Ba-Vi, com início às 18h, é válido pela 3ª rodada da competição.

O Tour da Taça tem levado a Orelhuda por vários cantos do Nordeste. Antes de ser exibida em espaços públicos de Salvador, o caneco passou pela sede da Federação Bahiana de Futebol. Lá, ficou à mostra para filiados, funcionários e colaboradores nesta terça-feira (4).