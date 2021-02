Mestre em Desenvolvimento Humano e Responsabilidade Social, Tadeu Ferreet, faz palestra virtual “Educação 5.0: seja você o protagonista da sua história”, na quinta-feira (18), às 19h, no site da Unijorge.



A palestra é aberta ao público e marca o início das aulas dos alunos dos cursos EAD da instituição.

Tadeu é diretor de responsabilidade social da seccional ABRH- Bahia

O palestrante vai apresentar competências socioemocionais fundamentais para as pessoas no seu desenvolvimento e aprendizado, tais como: autonomia, criatividade, relacionamento, inteligência emocional e adaptabilidade que, segundo Ferreet, são de grande relevância para quem investe e tem interesse na educação à distância.



A inscrição é gratuita e deve ser feita na página boasvindasuj.com.br/ead, onde será a transmissão do evento. Tadeu Ferreet é terapeuta transpessoal sistêmico e diretor de responsabilidade social da seccional ABRH- Bahia.