Tadeu interrompe o Jogo da Discórdia e chama a atenção dos brothers ao vivo

Durante o Jogo da Discórdia, Tadeu Schmidt precisou fazer algumas interrupções para alertar brothers que estavam fugindo da dinâmica proposta. Gabriel Santana usou seu tempo para pedir empatia para Cristian e Cara de Sapato fez uma série de elogios para Amanda.

"Aqui é o Jogo da Discórdia, não é o jogo do elogio e também não é o jogo de fazer as pazes. Então, por favor, Gabriel, não é para fazer isso. Você pode dar o recado para a casa no momento que você quiser, o dia inteiro, pedir para todo mundo fazer aquilo que você acha melhor, em qualquer momento do dia", pontuou o apresentador.

E acrescentou: "Sapato, também pode fazer elogio a Amanda em qualquer momento do dia. Agora é o Jogo da Discórdia, é a flechada e é isso que a gente vai fazer".

Logo depois, Fred Nicácio foi rebater Cristian e se dirigiu a outros colegas. "Eu queria perguntar para o meu grupo, já que quero mandar em todo mundo. Todo mundo seria o meu grupo. De Marvvila até Gabriel..."

Tadeu interrompeu o médico e disse: "Fred, a gente não está com essa dinâmica para você perguntar para todo mundo. Vamos fazer isso depois. Agora, eu peço só que você responda ao Cristian".

Paula chama Key de mentirosa

Na quinta dinâmica realizada no reality, os participantes precisam dar flechadas em seus colegas de confinamento. As flechas podem ser de três tipos: amarela, para quem se esconde atrás dos outros; verde, para quem quer mandar em todo mundo; e vermelha, para quem os brothers não conseguem engolir.

Key Alves escolhe a flecha vermelha para Paula. A jogadora de vôlei justifica sua decisão:

"Falar aqui na frente que nunca falou de jogo [com o Cristian]...Você está mentindo para o Brasil inteiro"



Ela também se mostra incomodada com as atitudes da sister na noite da Formação do último Paredão

"Achei ridículo da sua parte falar que vai bater nele, agredir ele [Cristian]. Foi um puro VT, que é o que você faz o tempo inteiro".

Paula rebate e dá sua versão para os confinados:

"Chegou para mim que eu fiz um pacto com Cristian... Isso não aconteceu (...) É muito difícil você estar num meio e não se sentir parte. Por isso que decidi trazer ele [para o lado dela]".

Veja o resumo do Jogo da Discórdia desta segunda (13):

Amanda colocou a flecha "não consigo engolir" em Fred Nicácio: "É um jogo desconfortável pra mim".

Bruno colocou a flecha "quer mandar em todo mundo" em Cristian: "Uma pessoa que vota em seu grupo, tá ali com todo mundo e vota, essa pessoa pra mim não é confiável".

MC Guimê escolheu a flecha "se esconde atrás dos outros" para Fred Nicácio: "Quando ele volta [do Quarto Secreto], ele trouxe uma nova roupagem do que ele é e está manifestando isso até agora".

Paula escolheu a flecha "não consigo engolir" para Cristian: "Eu nunca me aproximei de você para saber do jogo do grupo, você sabe disso".

Larissa escolheu a flecha "se esconde atrás dos outros" para Paula: "Nosso grupo também confiou nela. Quando ela fala que não falava sobre o jogo com Cristian, ela falava."

Gabriel Santana escolheu a flecha "se esconde atrás dos outros" para Cristian: "Diz que estava jogando com a gente enquanto estava tentando criar conexões com o outro lado".

Cara de Sapato escolheu a flecha "se esconde atrás dos outros" para Cezar: "Não só ele como algumas pessoas se esconderam atrás de alguém, foram argumentos fracos" [sobre a última formação de Paredão em que Amanda foi a segunda mais votada pela casa].

Ricardo escolheu a flecha "se esconde atrás dos outros" para Cezar: "Eu fui tão de boa pra cima de você falar aqueles argumentos e você veio grandão pra cima de mim".

Key Alves escolheu a flecha "não consigo engolir" para Paula: "Falar aqui na frente que nunca falou de jogo com ele [Cristian] você não tá só mentindo pra mim, nem pra eles, você tá mentindo pro Brasil inteiro porque você falou de jogo".

Fred escolheu a flecha "não consigo engolir" para Cristian: "Não consigo engolir o Cristian. Desde o primeiro momento que eu troquei ideia com ele, senti que ele poderia me dar uma punhalada".

Fred Nicácio escolheu a flecha "se esconde atrás dos outros" para Cristian: "Ele se escondeu atrás do jogo do grupo que confiou nele por mais de uma vez".

Cristian escolheu a flecha "quer mandar em todo mundo" para Fred Nicácio: "Não acho o seu jogo coerente, quer mandar em todo mundo".

Marvvila escolheu a placa "se esconde atrás dos outros" para Cristian: "A gente vê que está tudo errado, mas a gente quer ver o lado bom da pessoa".

Sarah Aline escolheu a flecha "se esconde atrás dos outros" para Cristian: "Acho que você se esconde atrás dos outros e de você mesmo".

Gustavo escolhe a flecha "se esconde atrás dos outros" para Cristian: "A gente começou a criar uma relação de muita amizade. Só que aí começou esse negócio de informação daqui, informação dali".

Domitila escolheu a flecha "não consigo engolir" para Cristian: "A forma como você fala das duas meninas, isso foi o meu gatilho que me fez potencializar e te dar essa flecha".

Aline Wirley escolheu a flecha "não consigo engolir" para Domitila: "Parei pra pensar: 'É, talvez ela não queira trocar comigo porque pra ela minha existência é tanto faz".

Cezar escolheu a flecha "não consigo engolir" para Ricardo: "Você é um cara desequilibrado, prepotente, arrogante. Você fala com as pessoas como se tivesse autoridade em tudo".

Bruna escolheu a flecha "se esconde atrás dos outros" para Fred Nicácio: "Eu não acredito nesse seu discurso de desculpa. Eu cansei de ser idiota nesse jogo, ficar toda hora tentando ver o melhor de todo mundo".