Tadeu Schmidt alerta sobre relação tóxica no BBB 23: 'antes que seja tarde'

O apresentador Tadeu Schmidt chamou a atenção de Bruna Griphao e Gabriel sobre o relacionamento que os dois vivem na casa. As falas e atitudes de ambos já incomodavam os participantes do reality e também o público.

Tadeu reuniu alguns comentários de outros participantes do BBB 23 sobre o casal. "'Cara de Sapato falando sobre o casal Gabriel e Bruna: 'Vocês são um casal muito chato', disse Cara de Sapato. Tina falando sobre o mesmo casal: 'Vocês dois são tóxicos'. Fora algumas caras incomodadas diante de certas cenas entre Gabriel e Bruna". E alertou: "Estou aqui para fazer um alerta antes que seja tarde".

O apresentador alertou que os dois talvez não percebam a gravidade da situação em que vivem. "'Quem está envolvido em um relacionamento, talvez, nem perceba, ache que é normal. Mas quem tá de fora consegue enxergar quando os limites estão prestes a serem gravemente ultrapassados".

Tadeu também citou o momento em que Gabriel falou sobre agressão. "Olha esse diálogo que aconteceu ontem. Bruna falando: 'Eu sou o homem da relação'. Gabriel falando: 'Mas já já você vai tomar umas cotoveladas na boca'". O apresentador lembrou a Gabriel que certas coisas não podem ser ditas. "Gabriel, em uma relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês", avisou o apresentador.

Afastamento

Após o recado, Bruna chorou muito e foi consolada pelos companheiros da casa. Ela disse que estava envergonhada por toda a situação. "Comecei a ter esse feeling também. É minha culpa também. É culpa tanto minha quanto dele. Não acho que tem só vítima e só vilão", diz ela. "Que vergonha, papo reto. Não vim para isso. Eu não vim para isso", completa.

O casal conversou e resolveu se afastar após o alerta de Tadeu. "Acho que a gente precisa se afastar mesmo, não está legal. Está tudo bem, só acho que a gente realmente podia se afastar e cada um fazer seu jogo. Não é só sua culpa, é minha culpa também. Acho que se a gente não se afastar agora, vamos estar ignorando o bagulho", diz Bruna. Gabriel concordou e também pediu desculpas para a atriz.

"Só devo desculpas, colocar o pé no chão, botar a mão na consciência. Posso influenciar pessoas ruins que podem fazer isso lá fora", diz Gabriel. Ele também prometeu que vai mudar. "Nunca vou faltar com respeito com você de novo, minhas atitudes vão mudar. Não quero que a gente se relaciona porque não quero você ligada a mim. A gente vai achar um jeito, vamos aos poucos. Vou acordar de boa amanhã. Vamos esperar um pouco, acalmar a cabeça", afirmou.