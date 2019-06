Taís Araújo sobre encontro com Viola Davis: 'Um dos momentos mais importantes'

Os fãs das atrizes Viola Davis e Taís Araújo foram surpreendidos na noite desta quinta-feira (6) com um encontro entre as duas. No Instagram, a protagonista da série How To Get Away With a Murder postou uma foto com a amiga brasileira. Viola recebeu a Taís Araújo em sua casa em Los Angeles. "Minha irmã brasileira veio nos visitar. Que conexão! Amo sua autenticidade e talento", escreveu Viola na legenda.

Taís também compartilhou a foto e disse "Foi maravilhoso! Talvez um dos momentos mais importantes da minha vida"."Ter esse tempo com vocês e conversar sobre a vida de mãe, atriz, produtora...foi demais! Obrigada a Viola Davis e Julius por me receberem na sua casa e nos seus corações e por serem tão gentis", afirmou.

Amigos e famosos reagiram ao encontro nas redes sociais. A cantora Preta Gil comentou "Zerou a vida", já a atriz Alice Wegmann disse "Ela tá no meu top! Amo d+ Viola!!!!!". Os fãs anônimos também comemoraram. "Acabou meu pacote de dados!", comentou um internauta, fazendo referência ao "peso" da foto. "Não estava preparado para isso", disse outro.