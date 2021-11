Taís Araújo sobre protagonismo na arte: ''faltam vivências negras''

Os dois são sinônimo de sintonia por onde quer que passem. Parceiros na vida e em trabalhos muito bem sucedidos, Taís Araújo e Lázaro Ramos falam sobre estes elementos e muito mais no novo episódio do podcast Mano a Mano, que vai ao ar nesta quinta-feira (4), no Spotify. O programa é conduzido pelo rapper Mano Brown, dos Racionais MC's, que vem entrevistando personalidades nacionais semanalmente desde o último mês de agosto.

Carreira, família - os dois são pais dos pequenos João Vicente e Maria Antônia -, amor e educação estão entre os principais assuntos abordados durante a conversa, com ênfase em tópicos como o protagonismo negro na arte.

"Faltam criadores negros, escritores, vivências negras, diretores. A partir do momento que é essa galera que tá pensando as narrativas é que tem o povo preto ali. Acho que a mudança vai partir desse lugar. Tem um lugar identitário da criação negra que precisa ser muito explorado. Existem esses profissionais, eles estão no mercado, mas a gente precisa que eles tenham oportunidade de trabalho", aponta Taís Araújo.

Lázaro Ramos concorda e complementa: "meu desejo, a minha ambição, era ter o poder da caneta do contrato. Era isso que eu queria, e foi por isso que eu mudei de vida (…). O projeto é esse, é abrir esses espaços, é contar essas histórias, captar esses talentos todos pra falar de uma coisa que já deveria estar sendo falada há muito tempo".

Brown acrescenta um questionamento sobre a necessidade de se abrir espaço para que realizadores negros contem histórias silenciadas e sob a perspectiva dos que as conhecem de perto. "Seria criar um universo para inserir aquela rapaziada que tá chegando. Se não temos brancos em papéis de liderança com sensibilidade suficiente para entender o povo do qual eles vêm, o que eles tão fazendo lá?", indaga o rapper.

Além de Taís e Lázaro, Mano Brown também já entrevistou nomes como o ex-presidente Lula, o médico Dráuzio Varella, os rappers Djonga e Karol Conká, a sambista Leci Brandão, o vereador por São Paulo Fernando Holiday (Partido Novo) e o técnico de futebol Vanderlei Luxemburgo. Ao todo, serão 16 episódios, com estreia sempre às quintas-feiras e acesso gratuito.