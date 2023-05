Taís Araújo vira personagem da Turma da Mônica: 'Das coisas mais importantes da minha vida'

A atriz Taís Araújo virou oficialmente uma personagem da Turma da Mônica. Ao menos como convidada especial em um espetáculo em comemoração aos 60 anos da personagem do vestido vermelho. O enredo circense mostra as diferentes fases da Mônica desde que foi criada. E Taís aparece virtualmente narrando as costuras da história.



De acordo com a organização do espetáculo, fazem parte do elenco trupes circenses, atletas, bailarinos e convidados especiais. A promessa é transformar o palco em picadeiro, com acrobacias, efeitos especiais e mágica.



Em making of da produção, a atriz disse que se sentiu aceita para interpretar o papel e brincou que se a convidaram é porque gostam dela. "É uma das coisas mais importantes da minha vida, como um todo, tanto profissional quanto pessoal", afirmou Taís.



O Circo da Turma da Mônica, com o espetáculo Mônica 60 estreia em 1º de julho, no Teatro Bradesco, em São Paulo. Depois segue para o Rio de Janeiro, na Cidade das Artes, a partir de 12 de agosto.