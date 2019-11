Taison comenta caso de racismo na Ucrânia: 'Jamais irei me calar'

Depois de ser vítima de racismo durante uma partida na Ucrânia, o brasileiro Taison usou o Instagram para comentar o caso e afirmar que jamais irá se calar diante de situações do tipo. Na partida entre Shakhtar Donetsk e o Dínamo de Kiev neste domingo (10), em Metalist, Taison foi ofendido pela torcida visitante. Ele mostrou o dedo do meio em resposta e foi expulso. O jogador deixou o campo chorando.

E foi justamente uma foto do gesto que levou à expulsão que Taison postou no Instagram. "Amo minha raça, luto pela cor, o que quer que eu faça é por nós, por amor.." Jamais irei me calar diante de um ato tão desumano e desprezível ! Minhas lágrimas foram de indignação, de repúdio e de impotência, impotência por não poder fazer nada naquele momento ! Mas somos ensinados desde muito cedo a sermos fortes e a lutar ! Lutar pelos nossos direitos e por igualdade ! O meu papel é lutar, bater no peito, erguer a cabeça e seguir lutando sempre! Em uma sociedade racista, não basta não ser racista, precisamos ser antirracista! O futebol precisa de mais respeito, o mundo precisa de mais respeito! Obrigada a todos pelas mensagens de apoi ! Seguimos a luta ... Net rasizmu", escreveu.

No post do jogador, vários colegas de profissão deixaram o apoio. "Orgulho de ser negro meu mano", escreveu Douglas Costa, da Juventus. Bernard, do Everton, criticou a Ucrânia. "Infelizmente aí é um país muito atrasado quando se diz a esse respeito irmão, mas cabeça pra frente, nunca deixe de lutar e de fazer o que você sabe e muito bem, que é jogar futebol. Te amo". Fernandinho, do Manchester City, foi outro a apoiar o amigo. "Tamo junto mano. Ignorantes tem em todos os lugares. Fica firme e forte mano.

Nos vemos em breve aqui em Manchester!!!", escreveu.

O próprio Shakhtar deixou uma mensagem de apoio, assim como Internacional, clube onde Taison jogou no Brasil."Estamos contigo! Força, @taisonfreda7! #ChegaDePreconceito", postou o clube gaúcho.