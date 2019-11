Taison é punido por reagir em caso de racismo na Ucrânia

O atacante brasileiro Taison, do Shakhtar Donets'k, foi punido pela Associação Ucraniana de Futebol com um jogo de suspensão por reagir mostrando o dedo do meio à torcida do Dínamo de Kiev após sofrer insultos racistas.

O caso aconteceu no último dia 10 de novembro. A torcida do Dínamo fez barulhos de macaco para o jogador brasileiro, que revidou os insultos mostrando o dedo médio para os torcedores e chutando uma bola na direção da arquibancada.

O jogo foi paralisado pela arbitragem, com concordância de ambos os times. Os atletas do Dínamo foram ao alambrado pedir que os torcedores parassem com os insultos.

Antes do jogo ser retomado, Taison foi expulso pelo gesto obsceno, o que causou uma pequena confusão em campo. Com um gol de Sergiy Krivtsov, a partida terminou em 1x0 para o Shakhtar, que celebrou muito o resultado.

O Dínamo de Kiev também foi punido com uma partida com portões fechados e multa de 500 Grívinia (R$ 87.160,38). Através do Twitter, a Associação Internacional de Jogadores (Fifpro) se manifestou contra a punição ao jogador brasileiro.

"Estamos muito decepcionados com a decisão da Associação Ucraniana de Futebol de punir Taison com um jogo. Sancionar uma vítima de racismo vai além da compreensão e joga a favor daqueles que promovem esse comportamento vergonhoso", escreveu a entidade.