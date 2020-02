Taiwan tem a primeira morte registrada por coronavírus

Neste domingo (16), o governo de Taiwan confirmou a primeira morte por coronavírus no país. Segundo informações da agência CNA Focus Taiwan, a vítima é um homem de 61 anos que vivia na região central, de acordo com o Centro de Comando Epidêmico.



Segundo o ministro da Saúde e Bem Estar de Taiwan, Chen Shih-chung, o paciente tinha hepatite tipo B e diabetes, não fez viagens internacionais recentes e não teve contato com outros portadores do coronavírus, pelo que se sabe. "Este pode ser o primeiro caso de transmissão interna em Taiwan", disse o ministro. O homem é a 19ª pessoa infectada confirmada no país.



Segundo as informações apuradas pela CNA, o vítima era taxista que tinha muitos clientes regulares que vinham e voltavam de China, Hong Kong e Macau. Agora, as autoridades de saúde de Taiwan investigam os dados telefônicos e o histórico médico, além de registros de suas viagens em câmeras de segurança para tentar identificar como ele foi infectado.