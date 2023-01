Talibã reage às afirmações do príncipe Harry: "Eram humanos"

O Talibã reagiu à declaração do príncipe Harry, que em sua biografia Spare afirma ter matado 25 pessoas enquanto servia ao Exército britânico no Afeganistão. O nobre britânico afirma que os soldados eram instruídos a não enxergarem os membros do Talibã como pessoas. O príncipe ressalta que "não está orgulhoso nem envergonhado" pelo ocorrido.

"Quando me vi mergulhado no calor e na confusão do combate, não pensei naqueles 25 como pessoas. Eram peças de xadrez removidas do tabuleiro, pessoas más eliminadas antes que pudessem matar pessoas boas.", escreve Harry em um trecho do livro

"Eles não eram peças de xadrez, eram humanos; eles tinham famílias que estavam esperando pelo retorno. Entre os assassinos de afegãos, muitos não têm sua decência de confessar seus crimes de guerra." "O país não vai esquecer". É o que diz o porta-voz do governo Talibã, Bilal Karimi.

"As confissões recentes do príncipe Harry, que matou brutalmente 25 de nossos homens durante sua missão no Afeganistão, mostram que esses crimes não estão limitados a Harry, mas a todos que ocupam nosso país. É triste que os países ocidentais se considerem defensores dos direitos humanos, mas essa é a realidade de seus atos. O Afeganistão, como nação muçulmana, não vai esquecer desses atos e sempre defenderá sua terra."

Harry entrou no exército em 2005 e foi treinado na Royal Military Academy Sandhurst. O neto da rainha Elizabeth já foi duas vezes para o Afeganistão. Em julho de 2013, se tornou comandante de helicópteros de combate apache na guerra.