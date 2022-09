Talk empresarial com Leandro Karnal movimenta Fera Palace Hotel; veja fotos

Sobre um palco disposto no centro do salão Gabriela, no Fera Palace Hotel, no Centro Histórico, Leandro Karnal comandou, na noite de sexta-feira (9), um talk diante de uma plateia composta por empresários, gestores públicos e formadores de opinião. Os cerca de 150 convidados ouviram atentamente a fala do historiador, um dos intelectuais mais populares do país, que, por uma hora, tratou do tema “valores, ética e estratégia no mercado empresarial”.

Durante sua apresentação, Karnal trouxe exemplos históricos, fez associações práticas e, com sua forma particular de falar para o público, entreteve os convidados, trazendo novas perspectivas sobre os assuntos sugeridos para sua fala. O clima descontraído continuou por mais meia hora, quando a plateia teve a oportunidade de fazer perguntas ao palestrante.

A jornalista Camila Marinho foi a mestra de cerimônias da noite, que contou ainda com uma fala do gerente de Incorporação da Moura Dubeux, Christiano Polillo. Após a palestra, os convidados participaram de um coquetel assinado pela chef Flavia Sampaio e receberam gifts dos parceiros do evento.

O talk empresarial com Leandro Karnal faz parte do portfólio de eventos assinados pelo portal Alô Alô Bahia e foi realizado com o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador; patrocínio da Moura Dubeux, Suzano, Sebrae Bahia, Shopping da Bahia, Guebor Veículos, Seven Investor (BTG Pactual), Escola Concept, Ivan Joias, Bontempo Salvador e Clínica Horaios e apoio da Zum Brazil Eventos, Hiperideal, AMAVI Assessoria, TD Design, Tudo São Flores, Uranus, Hike Agência, chef Flavia Sampaio e Fera Palace Hotel.

(Fotos: Elias Dantas, Jefferson Peixoto, Daniel Conceição e Lucas Moura / Alô Alô Bahia)