"Talvez seja o momento de seguir em frente", diz Gilberto, do Bahia

Será um adeus? Na festa do quarto título da Copa do Nordeste, conquistado pelo Bahia no último sábado (8), o atacante Gilberto falou em tom de despedida. O tricolor bateu o Ceará por 2x1 no Castelão, após perder por 1x0 no jogo de ida, e levou a taça nos pênaltis por 4x2.

"Eu sempre botei o Esquadrão em primeiro lugar desde que cheguei aqui e iniciei um ciclo há três anos. E esse ciclo está afunilando, coisa normal no meio do futebol", disse o camisa 9 em entrevista à TV Aratu.

"Tem gente que consegue ficar muito tempo num clube, outros precisam de outras metas, num outro lugar. Não sei, talvez esse seja o momento de seguir em frente. Tem o Marcelo (Ryan, da equipe de transição), tem o Thonny (Anderson, do time principal), que chegou agora e são excelentes opções para a minha posição", completou o atacante.

Gilberto foi o artilheiro da Copa do Nordeste, marcando oito gols. Ao dar a entrevista, segurava o troféu pelo feito. Ele disputou 10 jogos na campanha do título, o quarto da história do Esquadrão.

O contrato de Gilberto com o Bahia acaba em dezembro de 2021. A partir de julho ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Ciente disso, a torcida já fez um mutirão nas redes sociais pedindo a renovação.

"Espero ter correspondido à altura do torcedor. Deus abençoe a todos vocês, eu respeito e agradeço por tudo o que vocês fizeram por mim, pela comoção pedindo que eu renovasse. Vamos conversar com Bellintani (Guilherme, presidente do Bahia) e vamos decidir o futuro", concluiu.