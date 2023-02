Tambores do Olodum animam foliões pipoca do Campo Grande no último dia de folia

O tapete de tambores já tomou conta do Circuito Osmar (Campo Grande). O Olodum, sem cordas, desfila nesta terça pela terceira e última vez no Carnaval de Salvador de 2023.

Os principais sucessos do grupo foram cantados pela multidão, como "Avisa Lá". Os ex-cantores Mateus Vidal e Narcizinho foram convidados para compor a ala de canto do bloco, em participações especiais.

Veja fotos:

(Marina Silva/CORREIO) (Marina Silva/CORREIO) (Marina Silva/CORREIO) (Marina Silva/CORREIO) (Marina Silva/CORREIO) (Marina Silva/CORREIO) (Marina Silva/CORREIO) (Marina Silva/CORREIO) (Marina Silva/CORREIO) (Marina Silva/CORREIO) (Marina Silva/CORREIO) (Marina Silva/CORREIO) (Marina Silva/CORREIO)

Em 2023, o Olodum apresentou no Carnaval o tema “Tambores: A Batida do Coração – Caminhos da Eternidade”, que resgata a história da utilização dos instrumentos percussivos, com foco nos tambores de Ghana e cultura dos povos Ashanti.

O desfile também homenageou mulheres e homens percussionistas, evidenciando a importância dos tambores, da conexão entre ancestralidade e expressão da subjetividade, e do Pelourinho como espaço sagrado do coração do Olodum.

O vermelho ganhou destaque nos figurinos dos integrantes, assim como o coro dos foliões que acompanham os grandes hits do Olodum.





