Tandara sofre lesão e está fora da fase final da Liga das Nações

A oposta Tandara vai desfalcar a seleção feminina de vôlei na fase final da Liga das Nações. Ela estava nos planos do técnico José Roberto Guimarães para representar o país nos jogos que serão disputados em Nanquim, na China, entre os dias 3 e 7 de julho.

Tandara, no entanto, sentiu um desconforto na região abdominal na semana passada, durante treinamento no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ). Após a realização de exames, foi constatado um edema no músculo reto abdominal.

A comissão técnica da seleção optou por preservar a atleta para a disputa do Pré-Olímpico, que acontecerá no Brasil entre os dias 1º e 3 de agosto.

A seleção brasileira embarcará para a China na quarta-feira (26) para a disputa da fase final da Liga das Nações. As seis equipes classificadas são China (1º e país-sede), Estados Unidos (2º), Brasil (3º), Itália (4º), Turquia (5º) e Polônia (6º).

China, Itália e Turquia formam o grupo A enquanto Estados Unidos, Brasil e Polônia estão no grupo B. As equipes se enfrentarão nos respectivos grupos e as duas melhores de cada passarão às semifinais.

O Brasil estreará no dia 3 de julho, às 4h (horário de Brasília), contra a Polônia. No dia seguinte, no mesmo horário, o time verde e amarelo terá pela frente os Estados Unidos.