Tarcísio e Haddad vão disputar segundo turno para governador em São Paulo

Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, vão disputar o governo de São Paulo no segundo turno das eleições 2022.

O resultado foi matematicamente confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) às 20h28 deste domingo (2), e nenhum dos candidatos obteve votos válidos suficientes para decidir a eleição no primeiro turno.

Com 92,61% das urnas apuradas, Tarcísio recebeu 9.178.828 votos, o que representa 42,69% dos votos válidos, e o petista conquistou 7.643.407 dos votos, o que representa 35,46%.