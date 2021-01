Tarde sangrenta: tiroteio deixa quatro mortos na Praia de Jaguaribe

O que era para ser uma tarde relaxante com família e amigos, virou pesadelo e trauma. Por volta das 15h desta terça-feira (5), quando banhistas se divertiam na Praia de Jaguaribe, no bairro de Patamares, em Salvador, um grupo de homens armados invadiu a faixa de areia e atirou contra seis pessoas. Quatro delas morreram e outras duas ficaram feridas.

De acordo com informações preliminares da polícia, quatro homens chegaram à praia de moto e dois deles desceram até a faixa de areia. Ao identificarem um desafeto, iniciaram o tiroteio, que acabou atingindo outras pessoas que correram desesperadas na praia.

O alvo da ação era Lucas Santos de Souza, de 27 anos, que estava acompanhado de Juliana Celina da Santana Silva Alcântara, 20 anos. Os dois não resistiram aos disparos e morreram no local.

Outras duas vítimas que curtiam a praia e não eram alvo dos criminosos foram baleadas e chegaram a ser socorridas para a Unidade de Pronto-Atendimento de Itapuã, mas não resistiram e morreram pouco após dar entrada na unidade de saúde. Elas foram identificados pela polícia como um adolescente de prenome Igor, de 17 anos, e André Luiz Cunha dos Santos - não há informações sobre a idade.

De acordo com o comandante da patrulha de Polícia Militar que atendeu a ocorrência, Eurico Filho, os bandidos estavam de moto e foram até a areia da praia para executar Lucas. Os banhistas, ao ouvirem os primeiros disparos, correram, e os criminosos começaram a disparar aleatoriamente, atingindo outras cinco pessoas.

Além das vítimas fatais, a mãe de Juliana Alcântara sofreu um tiro de raspão na perna. A outra vítima sobrevivente é um homem que foi socorrido pelo Samu para o Hospital Geral do Estado (HGE) em estado grave, com perfuração no tórax e coxa esquerda, de acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Pavor

Uma testemunha, que preferiu não se identificar, afirmou que a praia estava vazia quando se ouviram três tiros e todos ficaram assustados. "Depois houve mais tiros e todos começaram a correr", relatou.

De acordo com a testemunha, os bandidos encostaram na barraca onde estava Lucas. O sobrevivente afirma que aparentemente havia dois alvos e por isso aconteceram os disparos aleatórios.

"Foi o que tomou o primeiro tiro. O vi andando até a praia, ele estava com um buraco aberto, foi bem bizarro. Eu fui desesperado correndo para o mar. Eram aparentemente três caras, dois foram para a areia e um foi pra calçada", disse à reportagem do CORREIO.

Um outro jovem que costuma frequentar a praia para surfar disse que estava conversando com amigos em um aplicativo de mensagens quando ouviu os tiros. "Eu estava resenhando com uns amigos e combinando para ver se dois deles iriam para a praia, quando ouvi tiro e correria. Só vi um morto na areia, saí correndo. Fiquei muito assustado, estou tremendo até agora. Foi muito bizarro, não quero voltar mais nesse lugar", disse ele, que pediu para não se identificar.

Os policiais isolaram a área e aguardam o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc), para perícia e remoção dos corpos.

Viaturas da 15ª Companhia Independente da PM (CIPM/Itapuã) foram deslocadas para o local. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos, nem sobre a autoria do crime.

Equipes da Polícia Técnica também já foram acionadas para realizarem perícia e remoção dos corpos.