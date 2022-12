Targino Gondim investe no cinema 

Targino Gondim ao lado de Bruno Masi mostra seu lado B (Foto: Divulgação)





Com roteiro de Thais Laila e direção de Bruno Masi, o longa-metragem Flor do Sertão tem trilha sonora composta por canções de Luiz Gonzaga e de Targino Gondim, que também atuará na produção. Produzido pela Rainha Cinema Digital, o filme aborda questões sobre resistência, ancestralidade e fé. A trajetória da personagem Rosa será contada também através de canções de Luiz Gonzaga e de Targino Gondim, que surgirão na trilha sonora do filme, como músicas de fundo e também cantadas pelos próprios personagens.

Targino é um dos representantes da musicalidade sertaneja da Bahia, indicado três vezes ao Grammy Latino, pelos álbuns Esperando na Janela (2001 - vencedor), Targino Sem Limites (2020) e Belo Chico (2022). Além dele, o elenco conta com a participação de grandes nomes do teatro baiano e outros cantores de nosso estado. A expectativa é de que o filme seja lançado no segundo semestre de 2023 pela produtora, que recentemente assinou contrato de distribuição com a O2.

Chiclete com Banana lança música para o Verão

Para manter a tradição, o Chiclete com Banana, comandado pelo vocalista Kill, está lançando uma nova música para embalar as festas de seu calendário de Verão: Pra Que Isso?, composição de Paulo Levi, Lilian Levi e Pio Medrado. A canção traz um ritmo galopante, marca tradicional da banda, e uma letra divertida que fala do desentendimento de um casal. Os arranjos foram feitos pela própria banda, que procurou um aprimoramento na sonoridade dos instrumentos eletrônicos, sem esquecer a marca percussiva dos tambores. A galera está animada para o Carnaval 2023.

Gilberto Gil Futurível

Quem for ou estiver no Rio de Janeiro até o dia 22 de janeiro ai poder conhecer as obras expostas na Bienal de Arte Digital que ocupa o Oi Futuro, no Flamengo. O evento, totalmente gratuito, traz trabalhos de mais de 60 artistas brasileiros e estrangeiros – entre elas a obra Gil Futurível, uma homenagem ao músico Gilberto Gil, produzida pelos cariocas Clélio de Paula e Floriano Varejão e pela Azimove Labs, que pode ser visitada pela primeira vez.

Através de óculos de realidade virtual, Gil Futurível convida o público a entrar em uma espécie de galeria de arte com capas dos discos de Gilberto Gil, seus figurinos icônicos, sua farda de Imortal da Academia Brasileira de Letras e, por fim, seu escaneamento 3D – uma espécie de holograma hiper- realista, tudo isso sonorizado pela canção Futurível, do compositor. A sensação é de se estar frente a frente com o próprio Gil, em tamanho real.

Somos Cinco

O Atoa Lounge & Beer, localizado na Rua Monte Conselho, N* 53, Rio Vermelho, será palco dos Ensaios do Grupo Somos Cinco, aos domingos, a partir das 17h30. O evento terá muita animação com um repertório preparado para animar a galera, como informa o vocalista Fabricio. O couvert promocional custa R$ 10.





1 Chega hoje às plataformas digitais a nova música do cantor Raffa Meirelles, Incendiou, composta por Marcello Villela e gravada com a participação mais que especial de Durval Lelys. “Durvalino, gratidão eterna por você ter colado comigo para a realização desse sonho, vamos juntos sempre. Danilo Budega, meu irmão e produtor da música, obrigado por acreditar no projeto e na canção tanto quanto eu”, comemorou Raffa.

2 A cantora Surama Albuquerque se apresenta dia 15 de dezembro, a partir das 21h, na Varanda do SESI Rio Vermelho. Ela mostra o show Ritmos & Melodias. Além de cantar e dançar ao som da artista, a produção garante que é uma ótima oportunidade para uma confraternização de fim de ano, na espera de um 2023 melhor. O couvert artístico custa R$ 20 .

3 Dani-Vie, cantora e compositora baiana radicada em São Paulo, lança hoje o single Tá Tudo Bem (composição de Igor de Carvalho em parceria com Juliano Holanda) com participação especial de Martins. A canção, que fará parte de seu disco de estreia, tem produção assinada por Barro e Guilherme Assis, via selo Zelo/ Alá Comunicação.