Targino Gondim: ‘O São João é a explosão da força sertaneja’

Targino Gondim é presença garantida no São João de Amargosa, e também no CD que o CORREIO lança no próximo dia 18 de junho. O cantor escolheu duas canções para o disco (Culpa do Meu Coração e Pra se Aninhar), que ainda conta com músicas de Alcymar Monteiro, Aldemário Coelho, Cavalo de Pau, Danniel Vieira, Del Feliz, Estakazero, Limão com Mel, Mastruz com Leite, Trem do Forró e Zelito Miranda.

1 - Para você, São João é sinônimo de quê?

São João é sinônimo de confraternização familiar, é a explosão da força sertaneja no trabalho, na música, na arte, na dança e artesanato!

2 - Como vai ser o São João da banda esse ano? Vão tocar em muitas cidades? Vão passar pela Bahia?

Como sempre, desde que me tornei sanfoneiro, cantador e representante do forró, faço em média 28 a 30 shows no mês de junho. E faço 80% desses shows aqui na minha Bahia!

3 - Mesmo sendo pernambucano, vocês toca muito aqui na Bahia e tem a Bahia no coração. Tem alguma cidade que têm carinho especial? Amargosa, Cruz das Almas, Santo Antônio, Mucugê, Bonfim...

Tenho muitas cidades baianas no coração e cada vez aumentando mais! Começo por Juazeiro, onde cheguei com 2 anos de idade apenas! Tem todas as cidades do Vale do São Francisco: Curaçá, Uauá, Sento-Sé, Sobradinho, Casa Nova, Remanso, Pilao Arcado, Petrolina, com mais Senhor do Bonfim, Amargosa, Cruz, Euclides da Cunha, Itororó , Itapetinga, Conquista ... e tantas outras. E mais recente: Itacaré , Andaraí e Mucugê, onde criei os festivais de forró que já são o maior sucesso do Brasil.

4 - Pode contar alguma história dessas cidades ou algo específico que gosta nela?

Itororó foi a cidade que me contratava por vários anos pra tocar TODOS os dias do seu São João! Isso me ajudou muito a comprar meu primeiro carro bom com ar condicionado e a minha primeira sanfona novinha em folha!

5 - Qual a história da música Culpa do Meu Coração? Por que escolheu ela para integrar o CD do CORREIO?

Culpa do Meu Coração é uma canção que fiz faz alguns anos e até já gravei 2 vezes, mas agora, com a ascensão das redes sociais ela cresceu bastante no gosto do meu público. Quando Ivete Sangalo topou cantar comigo, eu mandei essa canção e ela AMOU! Agora a música chegou com tudo de novo, então por isso a escolha pra o CD do CORREIO.

6 - Você sempre participa das ações do CORREIO. E o jornal completa neste ano 40 anos de história. Você tem alguma memória com o jornal e de algum desses momentos?

Lembro bem que no primeiro ano desse projeto eu bati o recorde de vendas! Isso me deixou feliz demais. Todo táxi que eu andava aqui em Salvador tinha esse meu CD do Correio.Gratidão!

7 - Qual a avaliação que você faz desse momento da sua carreira? Já são mais de 20 anos, né?

Crescimento! Crescimento como artista, músico e como ser humano. O mundo precisa de mais amor! E eu quero contribuir com muito amor nas minhas canções e discursos. O Papa Francisco me mandou uma carta do Vaticano agradecendo a minha evangelização através das minhas músicas, quando fiz o meu CD Targino Gondim e as Canções Divinas. Eu sou só gratidão!