Tarifa de ônibus em Ilhéus tem reajuste de R$ 1, e passa a R$ 4,80

O valor da passagem de ônibus em Ilhéus, no sul da Bahia, sofreu reajuste de R$1. A partir deste domingo (7), a passagem passa a custar R$ 4,80 para pagamento em espécie e R$ 4,50 para pagamento exclusivamente por meio do cartão do sistema de bilhetagem eletrônica.

A tarifa no valor de R$ 3,80 estava congelada desde 2019. A medida que versa sobre o aumento da passagem foi tomada pelo Conselho Municipal de Transporte e Trânsito (Comutran) e aprovada por unanimidade, com sanção do prefeito Marão (PSD).

A frota terá renovação da frota e manutenção periódica dos veículos, de acordo com o gestor.

Dificuldades

De acordo com o Comutran, as empresas de transporte enfrentaram dificuldades durante a pandemia de covid-19, com redução da frota por conta do isolamento social e demissão de funcionários, com a queda na arrecadação.

Segundo explica a Autarquia de Transporte e Trânsito (Sutram), o "Município atua no sentido de promover a melhoria do sistema, estabelecendo novas ações para atender as demandas das comunidades, com a ampliação de horários de linhas, principalmente na zona rural, que suprem, de forma emergencial, as necessidades de deslocamento diário para o trabalho, escola e atividades de lazer, inclusive aos domingos e feriados".

As duas empresas deverão promover a apresentação de comprovação de viabilização de operação futura de sete ônibus novos para cada concessionária, conforme prazo indicado, bem como ampliar os horários das linhas existentes.

A Associação das Empresas de Transportes de Ilhéus (ATRANSPI) argumentou que a gratuidade tarifária concedida aos idosos, funcionários dos Correios e às pessoas com necessidades especiais, além da meia-passagem para estudantes, por exemplo, gera impacto em torno de 45% nos custos operacionais do sistema de transporte público. "Em síntese, de cada 10 passageiros transportados, quatro não pagam passagem", argumenta.

“Insumos como combustível, salários e outros importantes suprimentos foram reajustados nestes últimos 4 anos muito acima da inflação”, informou a ATRANSPI em nota.