Tarifa de táxis em Salvador sofre reajuste de 16,5%; confira novos valores

A tarifa dos taxis em Salvador foi reajustada em 16,5% na sexta-feira (30), a informação foi confirmada pela Secretaria de Mobilidade (Semob) nesta segunda (2). Com o aumento, o novo valor da bandeira 1 passará de R$2,42 para R$2,82.

Além do valor da bandeira 1, também foi reajustado o valor da bandeira 2, que passará a ser R$ 3,94, da bandeirada, que ficou R$ 5,64, e da hora parada em R$ 28,20. À medida em que fizerem a aferição do taxímetro nas oficinas credenciadas, os taxistas já poderão cobrar os valores da nova tarifa. Aqueles que não fizerem, deverão utilizar o taxímetro com o valor antigo até que seja realizada a devida aferição.

O aumento, segundo a Semob, era um pleito da categoria, uma vez que o último reajuste ocorreu há aproximadamente 7 anos, em janeiro de 2016.

De acordo com o secretário de mobilidade, Fabrizzio Muller, “a pasta se reuniu diversas vezes no decorrer do ano com representantes da categoria para que chegássemos a uma definição sobre o novo valor para a atividade”, afirmou. Foram realizadas pesquisas dos valores praticados em outras cidades do país e da região Nordeste, para que o reajuste estivesse dentro de uma realidade média já praticada em outros locais. No Rio de Janeiro, por exemplo, o valor é de R$ 2,90; em Curitiba, a bandeira 1 custa R$ 3,50. Já nas principais capitais do Nordeste, o valor é de R$2,49 em Recife, R$2,80 em São Luís e R$2,63 em Maceió.

A decisão de reajustar o valor da tarifa considerou ainda a crise econômica e financeira decorrente da pandemia de Covid-19, que ocasionou inflação e aumento de preços, onerando os custos dos veículos, além das despesas com manutenção, preço dos combustíveis e outros custos operacionais, o que impactou diretamente o serviço de Táxi.