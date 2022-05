Tarifas de pedágios na BA-093 são reajustadas a partir de quarta-feira (25)

A partir desta quarta-feira (25), a tarifa básica nos pedágios da BA-093 passará de R$ 4,90 para R$ 5,30, valor aplicado todos os dias da semana para automóveis. A resolução foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) de sábado (21) e autoriza o reajuste da Tarifa Básica de Pedágio (TBP) do contrato de Concessão das Rodovias do Sistema Ba-093.

O percentual aprovado foi de 7,19%, calculado a partir da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O reajuste contratual é anual e tem como data base o mês de abril.

O trecho administrado pela Concessionária Bahia Norte é composto por sete rodovias, corresponde as estradas do Cia/Aeroporto, Via Parafuso, Via Metropolitana Camaçari-Lauro de Freitas e o trecho de Simões Filho até a entrada de Camaçari, que somam 132 km de extensão. A Bahia Norte é responsável por administrar e manter a boa trafegabilidade das estradas concedidas, além de oferecer serviços de segurança, resgate, guincho, ambulância, entre outros.

Veja a tabela com os novos valores a serem aplicados em outras categorias de veículos, a partir de cálculo proporcional: