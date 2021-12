Tartaruga é encontrada morta na praia de Buracão, em Salvador

Uma tartaruga foi encontrada morta na praia de Buracão, no Rio Vermelho, em Salvador, neste domingo (19). Comerciantes e banhistas que chegaram ao local no início da manhã avistaram o animal na areia. Eles carregaram a carcaça até o alto da escada e deixaram ao lado do material que é recolhido pela Limpurb. A cena chamou a atenção de quem passava pela região.

O estudante de educação física, Felipe Rangel, estava a caminho da praia e chegou pouco antes da carcaça ser recolhida pelos agentes municipais. Ele contou que o animal estava em estágio de putrefação.

“Era por volta de 11h ou 11h30. Havia sangue escorrendo e um odor forte. Quando eu cheguei já tinha um pessoal da Limpurb no local e algumas pessoas envolta olhando. O pessoal contou que ela apareceu no início da manhã e que não viram nenhum sinal de perfuração, então, ninguém sabe o que pode ter causado a morte”, disse.

Ele contou que frequenta a praia há anos e que não é comum aparecer tartarugas nessa região da cidade. A carcaça do animal foi recolhida pelos agentes municipais e os garis fizeram a higienização do local.