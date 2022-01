Tatá Werneck e Priscilla Alcantara entram para elenco do The Masked Singer Brasil

Tatá Werneck e Priscilla Alcantara são duas novidades já confirmadas para a segunda temporada do "The Masked Singer Brasil", que estreia em 23 de janeiro. Nesta quarta-feira (5), a humorista foi anunciada como substituta de Simone Mendes como jurada, enquanto a vencedora da primeira edição do reality entrará no lugar de Camilla de Lucas como apresentadora dos bastidores do programa da Globo.

Após os apresentadores anunciarem a novidade, o programa exibiu no telão um vídeo gravado pela antiga apresentadora do Bom Dia & Cia, do SBT.

"Gente, eu vou contar uma novidade pra vocês. Eu, Priscilla Alcantara, estarei na segunda temporada do The Masked Singer Brasil. Dessa vez de um jeito um pouquinho diferente, tá. Agora eu saio do palco, não sou mais mascarada, chega. Agora vou estar nos bastidores do reality!", comemorou a artista, animada.

"E eu prometo que eu vou contar todos os mistérios que eu descobrir dos mascarados, tá? Tô muito feliz, gente. Meu retorno à televisão como apresentadora não podia ser de um jeito diferente. O The Masked marcou minha história, minha vida, e agora marca de novo de uma outra forma", celebrou a cantora.

"Eu tô muito feliz, eu encontro vocês dia 23 de janeiro na estreia da segunda temporada do The Masked Singer Brasil que agora tá num novo dia, num novo horário, tá. O programa agora é nas tardes de domingo. Então eu conto com vocês. Eu tô muito animada, beijos e até lá", finalizou a nova contratada da Globo.

Já Tatá publicou um texto no Instagram onde comentou a novidade.

"O mistério acabou (não que houvesse esse mistério. Mas podemos fingir que havia? Gostaria que fosse algo tão grande quanto os novos BBBs) serei a nova jurada do Masked Singer Brasil (não fui chamada pra nenhum fora do Brasil tambémb. Mas não importa. Não toparia) Estou muito animada pra trabalhar num programa que amei tanto assistir! E não gostaria que fosse como mascarada devido a rinite. Obrigada a todos pelas milhões de cartas que mandaram pra Globo querendo saber quem seria a nova jurada", escreveu.