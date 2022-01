Tatá Werneck e Rafael Vitti celebram 5 anos juntos: "Começamos por acaso"

Um dos casais de famosos mais bem humorados da TV (e redes sociais), Tatá Werneck e Rafael Vitti comemoram, nesta quinta-feira (13), cinco anos de união. No Instagram, o ator publicou um compilado de fotos do casal, junto com a filha Clara Maria, de 2 anos, para celebrar o momento.

"Você já me salvou de muitas bads...Obrigado por ser essa luz nas nossas vidas. Clara tem sorte de ser sua filha, exemplo de determinação, força, fé, justiça, generosidade e caretas . Você é muito, meu amor", comentou Rafael. "Começamos a namorar por acaso, e nem a gente acreditava que era possível. E hoje temos nossa família", concluiu.

Tatá chegou a comentar na publicação em sem tom característico. "Já vou responder. Estou na estrada voltando. Se eu escrever dirigindo eu vomito no teclado. Te amo."

No comentários, amigos do casal parabenizaram pela data: "Parabéns casal mais lindo e gente boa . Acompanhei desde o início e sou fã dos dois juntos", disse Ingrid Guimarães. Famosos como Selton Mello, Dani Calabresa e Marcos Veras também comentaram na publicação