Tatá Werneck e Rafael Vitti estabelecem acordos para superar crise no casamento

Tatá Werneck e Rafael Vitti passaram por uma crise em seus seis anos de casados, e quase terminam durante o carnaval. Depois de muita conversa, eles decidiram estabelecer novos acordos para manter o casamento, de acordo com fonte próxima ao casal.

Ao Extra, a fonte contou que o casal negociou não expor a vida do casal nas redes sociais. Eles não postam fotos juntos desde janeiro, quando se declararam um ao outro pelo tempo do relacionamento.

A atriz parou de acompanhar também todas as publicações do marido. Quando Rafa aparecia mostrando o corpo, Tatá costumava demarcar território com algum comentário.

"A Tatá é ciumenta e todo mundo sabe disso. Pouco antes do carnaval aconteceu alguma coisa que a deixou muito chateada e os dois tiveram uma briga. Ele chegou a postar de um flat em frente à praia, onde estava ficando até a poeira baixar. Depois viajou para surfar com amigos", conta a fonte ao Extra.

Dentro dos novos acordos entre o casal, está uma maior liberdade para ele. Nos meses de crise, Rafa passou a sair com amigos antigos, sem a atriz. "Era uma espécie de teste. O Rafa é louco por ela e nunca quis se separar, mas estava se sentindo sufocado e sem espaço".

Rafa não chegou a sair de casa, para que a filha não notasse que havia algo errado. "Parecia que estavam separados, mas na mesma casa", diz um outro amigo: "Só que o Rafa é um paizão e estava lá o tempo todo".

Em breve, Tatá viverá uma stripper de vida dupla em "Terra e paixão", próxima novela das 21h, seu retorno às novelas. "Ela está mais calma, feliz por poder voltar a trabalhar, conviver com pessoas. A pandemia foi muito traumática para ela e deixou consequências para o casal. Agora, as coisas estão voltando ao normal", diz o amigo.