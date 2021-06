Tatá Werneck se emociona em live com atriz que vive Chiquinha no 'Chaves'

A atriz Tatá Werneck viveu um momento de emoção neste sábado (19) ao conversar com com María Antonieta de las Nieves, que viveu Chiquinha na série mexicana Chaves. Ela é fã declarada do seriado.

A conversa aconteceu em uma live no Instagram da atriz, que se emocionou. "Eu sei que pareço desequilibrada e vocês têm razão, mas eu sou muito fã", disse Tatá aos seus seguidores. Quando Antonieta entrou ao vivo, ela não conseguiu segurar as lágrimas. "Eu sei que pareço estranha, mas eu te amo muito!", disse.

Um tradutor ajudou na conversa entre as duas atrizes. Durante o papo, Antonieta contou que Roberto Bolaños chegou a cortar seu cabelo de verdade, em cena. "Era meu cabelo de verdade, e o Chaves cortou. E eu também acabo de cortar, por isso está tão pequeno", revelou.

María Antonieta relembrou seus episódios favoritos do seriado – "Os programas de Acapulco foram inesquecíveis e o em que o Senhor Barriga nos convida à sua casa para passar o Natal, porque não tínhamos dinheiro, também foi muito especial". Eal também elogiou Tatá.

"Que emoção que uma menina tão boa atriz, tão boa comediante como você, gosta de nós. É uma emoção tão grande. Quero ser igualzinha a você, meu amor", disse.

Durante a live, Tatá lembrou a perda de Paulo Gustavo. "Eu já falei em várias entrevistas. Realmente, minha maior inspiração é essa. Eles fizeram algo tão genial que é atemporal. Quero que a minha filha seja tão fã quanto eu. Quero que você saiba que moldou a minha personalidade. Acabei de perder um amigo tão especial e não imaginava que, tão cedo, algo ia me fazer tão feliz quanto você está me fazendo agora", disse Tatá.

A apresentadora Xuxa também participou do encontro virtual, e foi a vez de María Antonieta tietá-la. "Para mim, Xuxa é o melhor que podia ter acontecido. Não sabe que alegria, que emoção tão grande, como para a Tatá ao me ver, para mim é ao ver você", comentou.