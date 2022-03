Tatiana Weston-Webb fatura a etapa de Peniche do Circuito Mundial

O Brasil encerrou a etapa de Peniche, em Portugal, do Circuito Mundial de Surfe, em grande estilo. Na final, a gaúcha Tatiana Weston-Webb venceu a americana Lakey Peterson de virada e ficou com o troféu da edição. No masculino, Filipe Toledo terminou a disputa com o segundo lugar, perdendo na decisão para o americano Griffin Colapinto.

Com o mar baixo, a vitória de Weston-Webb não foi fácil. Encarando a terceira colocada do ranking mundial, a brasileira radicada no Havaí começou a disputa atrás da americana, permanecendo assim durante boa parte da disputa. O título veio faltando apenas dez minutos para o fim da bateria, quando a gaúcha conseguiu uma nota 8, arrancando aplausos da areia. Peterson tentou ficar à frente novamente, mas recebeu um 6,73 na última onda. O placar ficou em 15,33 contra 14,27 para Tatiana.

O título em Portugal garantiu o quarto lugar do ranking para Weston-Webb, com 15,220 pontos. De quebra, a surfista brasileira impediu a vice-campeã de pular para a segunda colocação da lista Enquanto Lakey Peterson permanece em terceiro, com 16,495, as duas primeiras posições ficam por conta da costa-riquenha Brisa Hennessy (17,355) e da americana Carissa Moore (16,495).

Essa foi a segunda final entre Tatiana e Peterson na elite do surfe. Anteriormente, a americana havia levado a melhor sobre a brasileira seis vezes ao longo da carreira. Com o troféu, a brasileira levou para casa seu terceiro título no Circuito Mundial. As outras duas conquistas foram no Aberto dos EUA, em 2016, e na etapa australiana de Margaret River, em 2021.

A vitória sobre Peterson não foi a única comemoração do dia para Weston-Webb. Na semifinal, a gaúcha superou Carissa Moore por 10,76 a 10,17, conquistando a sexta vitória no duelo particular com a rival. A vice-líder do ranking tem duas vitórias a mais que a brasileira no confronto.

Filipinho é vice

As expectativas sobre Filipe Toledo eram grandes na decisão em Peniche. Depois de vencer o compatriota Italo Ferreira na semifinal, com 13,67 a 12,66, Filipinho teve pela frente o americano Colapinto, mas acabou sendo derrotado por 14,34 a 14,20 e ficou com o vice em Portugal.

Depois de vencer o bicampeão mundial John John Florence na semifinal, Colapinto teve atuação eficiente na decisão, pegando apenas seis ondas. Após a primeira tentativa, o dono da única nota 10 na etapa conseguiu um 7,67 e outro 6,67, suficientes para garantir a vitória. Filipinho surfou 11 ondas, tendo um 7,53 como melhor nota.