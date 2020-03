Tatuador é morto a tiros após discussão em São Gonçalo do Retiro  

Um homem foi morto a tiros na madrugada de domingo (8), na Rua Baixinha de Santo Antônio, em São Gonçalo do Retiro. Jacson da Silva Azevedo, de 28 anos, foi baleado após uma discussão com um desconhecido no bairro.

Segundo informações iniciais, "Jack Tatoo", como Jacson era conehcido, trabalhava como tatuador e morava no bairro do Pau Miúdo.

De acordo com inflamações da Polícia Militar, por volta das 3h30 de domingo (8), policiais militares da 23ª Companhia da PM (CIPM/Tancredo Neves) foram acionados pelo Cicom após denúncia de disparos de arma de fogo contra um homem, na rua Baixa de Santo Antônio, em São Gonçalo do Retiro.

O local foi isolado pela PM que acionou o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) para remoção do corpo e realização de perícia. Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime. A Polícia Civil investigará o crime.