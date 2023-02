Tatuador fica cego após ex-namorada jogar soda cáustica no rosto dele

O tatuador Leandro Coelho, de 30 anos, ficou cego depois de ter sido atacado com soda cáustica na saída de uma academia em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, na noite de quarta (22). A principal suspeita é a ex-namorada dele, uma mulher de 41 anos, que está foragida.

A mulher ficou à espera do ex do lado de fora da academia. Ao ver o tatuador sair, foi até o rapaz e insistiu por uma conversa. Quando ele negou, ela jogou o produto corrosivo no rosto dele.

Leandro está internado em situação crítica na Santa Casa de Campo Grande. Ele contou à polícia que, mesmo sem enxergar, conseguiu pilotar a moto por alguns metros para pedir socorro, mas logo depois caiu. Segundo o g1, o capacete que ele usava ficou completamente derretido.

Pessoas que presenciaram o crime tentaram ajudá-lo jogando água em seu rosto, mas a ação só fez piorar a queimação e a dor, já que ao entrar em contato com soda cáustica o calor aumenta.

Leandro foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao hospital. O caso é investigado pela Polícia Civil.