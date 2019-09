Taxa de ocupação da rede hoteleira de Salvador tem o melhor agosto em oito anos

A rede hoteleira de Salvador apresentou em agosto taxa de ocupação de 62,29%, 3,65 pontos percentuais a mais em relação ao mesmo período do ano anterior (58,64%) e a melhor ocupação dos últimos 8 anos. A diária média registrou um incremento de 32,63% passando de R$ 211,55 em agosto de 2018 para R$ 280,57 de igual período em 2019. Deste modo o Revpar (indicador ponderado de taxa de ocupação e diária média) de agosto teve uma alta de 40,88%, com R$174,77, situando-se acima de agosto de 2018 (R$ 124,05), segundo dados oficiais do setor apurados pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Seção Bahia (ABIH-BA).

Comparando-se o período janeiro a agosto de 2019 com igual período do ano anterior, verifica-se que a taxa de ocupação média de 2019 (61,64%) manteve-se praticamente estável em relação a 2018 (61,10%), enquanto a diária apresentou crescimento de 25,54% (passando de R$ 230,57 em 2018 para R$ 289,45 em 2019), estimulada pela entrada de novos hotéis de luxo na cidade. Este incremento também pode ser observado no Revpar, no acumulado dos primeiros 8 meses, com R$ 178,41 em 2019, uma melhora de 26,64%, se comparado ao mesmo período de 2018 (R$ 140,88).

De acordo com o presidente da ABIH-BA, Glicério Lemos, os dados obtidos no mês de agosto são reflexos do conjunto de ações desenvolvidas pela ABIH, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), para recuperar o fluxo de turistas na capital baiana.

“Apesar de termos apresentado de janeiro a julho, uma queda de 5% no número de passageiros para Salvador, isso não afetou o desempenho da hotelaria baiana, em função dos eventos que a entidade tem realizado para movimentar o turismo na capital baiana. Estamos capacitando operadores e agentes de viagem dos principais pólos emissores, com os Road Shows buscando exibir as novidades em infraestrutura, mobilidade, lazer e o parque hoteleiro da cidade, o que tem contribuído para aumento no fluxo de turistas e os resultados positivos da hotelaria. A tendência é que nos próximos meses a taxa de ocupação apresente crescimento em relação ao ano anterior, com a continuação dos Road Shows no Uruguai, na Argentina, em Minas, Gerais, Centro-Oeste e outros”, afirma.

Os números são fruto da Pesquisa Conjuntural de desempenho (Taxinfo), realizada em parceria entre a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – seções Bahia e Brasil. Os dados são fornecidos diariamente pelos próprios hotéis ao Portal Cesta Competitiva e a média resultante constitui indicador para avaliar a evolução da atividade de hospedagem em nossa capital.