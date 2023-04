Taxa para tirar visto americano de turista vai aumentar; confira valores

A partir do dia 30 de maio, a taxa cobrada para emissão do visto de turista para os EUA vai sofrer um aumento. Para o visto de turismo (B1/B2), o valor vai subir de US$ 160 para US$ 185 (de cerca de R$ 800 para R$ 925).

De acordo com o g1, o valor será cobrado para todas as aplicações por vistos de não imigrantes que não precisem de petições, ou seja, suporte de terceiros. O reajuste é necessário para adequar as receitas aos custos do atendimento, que não estariam sendo cobertos. A taxa é diferente para outros tipos de visto, como de trabalho.

O tempo de espera para a primeira entrevista de visto de turismo e negócios para os Estados Unidos gira em torno de 571 dias. Já para visto de turismo e negócios sem necessidade de entrevista, o tempo médio de espera é de 10 dias.