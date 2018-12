Táxi, ônibus, metrô, carro ou app: veja como chegar no Festival de Verão

O palco por onde passarão grandes nomes da música brasileira neste final de semana, na Arena Fonte Nova, está pronto. Com mais de 20 horas de música, o megaevento deve receber 40 mil pessoas entre sábado (8) e domingo (9). A estrutura, que virá repaginada e ficará na lateral do estádio, terá um telão de quase 600 m² de LED, 60 metros de largura, 20 metros de altura e contará com 84 caixas de som de alta potência e 38 com subwoofer, responsável pelos graves.

Tudo para trazer efeitos sensoriais diferentes em cada apresentação, como explica o arquiteto Giuseppe Mazzoni, responsável pela estrutura, iluminação e cenografia da festa. “A gente tem três níveis de tela, que fazem com que os efeitos visuais fiquem mais realistas”, explica. Para que toda essa realidade paralela seja possível, a organização do FV 18 contará com uma potência de luz de 500 kilowatts e 400 kilowatts de LED.



Vai pro festival? Veja opções de transporte:

Táxi e mototáxis: Haverá dois pontos localizados no entorno da Arena: Convento do Desterro, em Nazaré (em frente ao Bom Preço) e o outro na ladeira do Jardim de Baiano, lado esquerdo sentindo Dique. De acordo com Ademilton Paim, presidente da Associação Geral dos Taxistas, haverá também fila de táxi na altura do Habib's no sentido Bonocô.

Ônibus: A frota de ônibus será reforçada para a festa nos dois dias de FV 2018. A Estação da Lapa terá 9 linhas do 'corujão' nos horários de 1h15 e 3h15 que atendem aos principais corredores de Salvador.

São elas: 1003 - Aeroporto x Lapa; 1604 - Base Naval x Lapa; 1102 - Cabula VI x Lapa; 1334 - Sete de Abril x Lapa; N050-00 - Estação da Lapa x Suburbana; N051-00 - Lapa x Barbalho/Liberdade/Faz.Grande/Pirajá; N052-00 - Lapa x Águas Claras/Cajazeiras 6/7 /5/8/ Castelo Branco; N053-00 - Lapa x 7 de Abril/N. Brasília/Estrada Velha/FazGrande 4/3/2/Boca Mata /Caj.11; N055 - Lapa – Sete Portas/Matatu/Campinas de Brotas/Tamarineiro; N056 - Lapa - Cardeal da Silva/Federação/Engenho Velho da Federação; N057-00 - Lapa x Pernambués/Sussuarana/Cabula 6/Tancredo Neves/Mata Escura; N058-00 - Lapa x Barra/Sabino; N054-00 - Lapa x Barra/Garibaldi/ACM/B.

Além disso, cerca de 12 ônibus da frota reguladora estarão disponíveis para atender ao público do megaevento, sendo 6 na Estação da Lapa, 2 na Estação Pirajá, 2 na Estação Acesso Norte, 2 na Estação Mussurunga.

Metrô: Já para quem quiser usar o metrô, a operação do modal será estendida para embarques até uma hora após a última apresentação. Segundo a CCR Metrô, só será possível embarcar na estação Campo da Pólvora, que fica a cerca de 400 metros do local do evento; o desembarque, entretanto, pode ser feito em qualquer estação do metrô da cidade. As demais estações das linhas 1 e 2 estarão abertas, após meia-noite, apenas para o desembarque de passageiros. A partir da meia-noite, o ônibus shuttle que liga a Estação Aeroporto ao Aeroporto Internacional de Salvador irá operar sob demanda com partidas somente a partir da Estação Aeroporto de metrô.

Para a segurança, a CCR Metrô Bahia afirmou que vai reforçar a equipe de Agentes de Atendimento e Segurança (AASs), além do grupo Pronta Resposta treinado para atuar em eventos de grandes públicos. Haverá o reforço de equipe para atendimento nas bilheterias e para orientações sobre compra de cartões pré-carregados e recargas nas máquinas de autoatendimento.

Carro: Já para quem for de carro, há duas opções: estacionar nas vagas de Zona Azul no entorno do estádio ou usar uma das 2 mil vagas da Arena Fonte Nova. O valor é de R$30 para o edifício-garagem (estacionamento EDG) e bolsão EE - Praça Sul, em frente à Cheiro de Pizza. As vagas exclusivas para Lounge Fly (bolsão N) custam R$ 35. Acessos podem ser comprados na Loja Oficial do FV 18 ou através do site da Estapar (www.estapar.com.br/fontenova).

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que a Avenida Presidente Costa e Silva, em frente à arena, e a Ladeira da Fonte serão interditadas a partir das 14h. Esse, inclusive, é o horário que os portões do espaço serão abertos. As apresentações começam às 15h45.

Acompanhe todas as notícias sobre o Festival de Verão 2018

Vai ter desconto de Uber!

Para facilitar a volta para casa após toda a mistura do festival, o Uber, aplicativo de mobilidade oficial do Festival de Verão de Salvador 2018, preparou uma ação que vai fazer muita gente economizar uma graninha e chegar mais facilmente em casa. Para ganhar 50% de desconto, o usuário só precisa pegar o metrô, descer em qualquer uma das estações e solicitar um carro pelo aplicativo. O desconto estará disponível para todas as viagens que tiverem como ponto de partida uma das estações de metrô. Para ter acesso à promoção, basta inserir o código UBERFV50 no menu Pagamento do aplicativo.

O desconto de 50% (que terá valor máximo de R$ 15) vai valer para as viagens de Uber que tenham como ponto de partida todas as estações de metrô em funcionamento da cidade, com exceção da estação Campo da Pólvora. A promoção será válida das 20h de sábado (8) às 5h de domingo (9) e no mesmo horário de domingo (9) para segunda-feira (10). Cada usuário poderá usar o desconto uma vez por dia de evento.