Taxistas de Salvador poderão emitir documentação digital a partir de junho

Taxistas credenciados em Salvador terão ainda mais facilidade para emitir documentação. A partir da próxima quinta-feira (1º), a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) irá lançar um novo sistema que permite a emissão do cartão de identificação do condutor, tanto do autorizatário quanto do condutor auxiliar.



A medida visa facilitar o acesso principalmente à renovação dos crachás dos condutores, sem que seja necessário se dirigir presencialmente à sede da Coordenação de Transportes Especiais (Cotae), nos Barris. Toda a documentação poderá ser enviada digitalmente a partir do endereço www. agendamentomobilidade. salvador. ba. gov. br.

Após o envio, toda a documentação será analisada e, caso seja identificado alguma inconsistência, o condutor será comunicado para que faça as devidas correções. Após a liberação do documento, o taxista poderá manter o documento em formato digital.

“As regras permanecem as mesmas, porém, buscamos oferecer maior comodidade ao autorizatário e auxiliar, facilitando o acesso à documentação que é exigida durante a fiscalização. Com o novo sistema o taxista não precisa mais ir à Cotae para fazer sua atualização cadastral, podendo fazer isso sem precisar sair de casa”, explica o secretário da Semob, Fabrizzio Muller.

“Por se tratar de uma categoria com maior número de credenciados, iniciamos com os taxistas. Porém, nossa intenção é que em breve todos os demais, como mototaxistas e transporte escolar e de turismo, possam adquirir a documentação pelo site, sem precisar ir presencialmente à Cotae”, completou Muller.