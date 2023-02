Taxistas ignoram taxímetro e fazem cobrança indevida a passageiros em festa de Iemanjá

Celebrar o Dia de Iemanjá, no Rio Vermelho, é uma tradição que atrai milhares de soteropolitanos para o circuito da festa. Gente que chega de diversos bairros de Salvador. A volta para casa, no entanto, pode significar um déficit de até R$350 no bolso dos devotos e festeiros que optam pelos táxis como transporte.

A administradora de empresas Elaine Dias, de 35 anos, ficou impressionada quando se aproximou de um taxista no Rio Vermelho, na madrugada de quarta-feira (1°), véspera da festa, para solicitar uma corrida para a Ribeira, onde ela mora. Isto porque, além de ignorar a existência do taxímetro, o motorista cobrou R$350 para realizar o percurso.

Antes disso, ela tentou solicitar um transporte por aplicativo durante 50 minutos, mas não teve sucesso e optou pelo táxi. “Ele sequer cogitou ligar o taxímetro. Na hora eu nem entrei no táxi e comecei a fazer barraco na fila. Quando eu chamei a Transalvador, que estava do lado, o taxista que estava atrás da fila me levou pelo taxímetro”, contou a vítima.

O valor total da corrida pelo taxímetro deu R$58, ou seja, a quantia cobrada pelo primeiro taxista foi 503% maior do que deveria. Quem também passou pela mesma situação foi a assistente social Julia Dias, 29 anos.

Nesta quinta-feira (02), ela também não conseguiu solicitar um carro de aplicativo para sair do Rio Vermelho para a Paralela. Ela estava tentando chamar o veículo na entrada do circuito, próximo ao MCDonald's. Depois de quase uma hora sem conseguir, decidiu abordar os motoristas de táxi que tinham permissão para ultrapassar o bloqueio implantado pela Transalvador.

A resposta deles também a decepcionou. O primeiro motorista cobrou R$200 pela corrida e, o seguinte, um pouco menos, mas ainda considerado exorbitante para ela: R$150. “Eles aproveitam que é festa, que nós já estamos cansados e que a demanda é alta, para 'meter a faca'. É verdade que o preço do Uber também aumenta nessas épocas, mas é tudo com base em um cálculo, a mesma função que o taxímetro tem”, desabafou Julia.

Sindicato repudia cobrança indevida

Questionado sobre as cobranças indevidas, o presidente da Associação Geral dos Taxistas, Denis Paim, afirmou que a categoria não compactua com a ação e que repudia o ato. Além disso, destacou que os profissionais não são autorizados a cobrar valores fora dos estipulados nos taxímetros.

Ainda segundo ele, a determinação até pode ser descumprida, desde que motorista e passageiro estejam de acordo. Ainda assim, o valor combinado não pode ultrapassar o contabilizado pelo taxímetro. "Sempre tivemos uma boa relação com os passageiros. Se a corrida der R$80 e o passageiro quiser pagar R$60, eles podem conversar. Já o contrário não, está errado", afirma Denis Paim

De acordo com ele, nenhuma denúncia de cobrança indevida, ocorrida na festa de Iemanjá, foi feita ao sindicato. Por isso, alerta para a importância de que o cidadão anote o número de alvará dos veículos para denunciar.

Responsável pela regulamentação dos taxistas, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) informou que os pontos de táxi do circuito contam com equipes de fiscalização próximas. Além disso, reforçou a necessidade de que os casos sejam denunciados. O número de pontos de táxi esxistentes no Rio Vermelho não foi informado.

"Qualquer usuário que passar por este tipo de situação deve acionar a equipe [da Semob], para que sejam adotadas as devidas providências. Caso isso aconteça fora dos pontos, o usuário pode anotar o alvará do táxi e fazer a denúncia junto à Secretaria", instrui a pasta, em nota.

As denúncias podem ser registradas no telefone 156, ou na ouvidoria da Semob, no número (71) 3202-9288.

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo