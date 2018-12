Taylor Swift anuncia 'Reputation Stadium Tour' na Netflix

Nesta quinta-feira (13) a cantora Taylor Swift completa 29 anos, mas aparentemente quem ganhou um presente foi seus fãs. Após encerrar uma das turnês mais rentáveis de 2018, onde arrecadou mais de US$ 315 milhões com a Reputation World Tour, ficando atrás aprenas de Ed sheeran que chegou a lucrar um total de US$ 429 milhões com a Divide tour. A novidade é que agora o que era um sucesso nos estádios terá seus melhores momentos disponibilizados na Netflix.

A cantora divulgou um trailer do que está por vir em Taylor Swift reputation Stadium Tour, que contará com todas as perofmances de seus mais recente álbum, os figurinos e ainda a tão falada cobra preta, um dos símbolos da narrativa criada por Taylor no disco Reputation. O vídeo ainda revela que o material deverá ser disponibilizado na noite do ano novo. Veja: