Taylor Swift bate recorde e é 1ª artista a ocupar todo top 10 na Billboard Hot 100

A cantora Taylor Swift se tornou a primeira artista da história a conquistar simultaneamente todos os dez primeiros lugares da parada de músicas dos EUA nesta segunda-feira (31), com o álbum recém-lançado "Midnights".

A música "Anti-Hero" ficou em primeiro lugar da "Billboard Hot 100". Essa é a primeira vez em 64 anos de existência da lista que um único artista conquistou todo top 10, segundo a Billboard. Drake, no entanto, chegou perto. O canadense conquistou nove posições em setembro de 2021.

Essa também é a primeira vez na história que não há nenhum artista masculino no top 10 da Hot 100, hoje ocupado apenas por Swift e Lana Del Rey, com quem a cantora divide a música "Snow on the Beach".

O "Midnights" foi lançado em 21 de outubro, e também estreou no topo da parada de álbuns da Billboard com a maior semana de lançamento desde "25", da cantora Adele, em 2015.

O lançamento travou o Spotify por algumas horas, e conseguiu o recorde de álbum mais ouvido em um dia, de acordo com a plataforma de streaming de músicas.

As 13 músicas do álbum contam "a história de 13 noites sem dormir espalhadas pela minha vida", segundo a cantora, e marcam o retorno da cantora ao pop, após os álbuns "Folklore" e "Evermore", lançados na pandemia.